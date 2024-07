Ganadores del Miss y Míster Turismo Venezuela 2024 en una noche de esplendor

Caracas, DC, Venezuela, 09 de julio de 2024. – En una gala repleta de brillo y emoción, el certamen Miss y Míster Turismo Venezuela 2024 coronó a Milena Paola Soto (Miss Turismo Mérida) y José Ángel Flores (Míster Turismo Portuguesa) como los nuevos embajadores del turismo nacional. Este evento, celebrado el 7 de julio en el majestuoso Teatro Nacional de Caracas, fue una demostración de la belleza y la riqueza cultural de Venezuela.

Milena Paola Soto (Miss Turismo Mérida).

Con la conducción estelar de Diana Silva, Miss Venezuela 2022, y Ana Elena Erazo, modelo y presentadora de Canal I, la vigésima tercera edición del certamen deslumbró con su temática "Molino Rojo". El espectáculo incluyó vibrantes interpretaciones de tango, can can y pop, llevadas a cabo por los participantes y ex triunfadores de ediciones pasadas, bajo la dirección del productor Brian Urea.

Los finalistas del concurso no se quedaron atrás. En la categoría femenina, el Top 5 estuvo compuesto por Orlaimy Muñóz (Falcón), Rosangel Mundaraín (Sucre), Amanda Loreto (Guárico), Yessika Pavelic (Carabobo) y Bárbara Bompart (Monagas), quien fue la primera finalista. En la categoría masculina, los finalistas fueron Fredalger González (Guárico), José Méndez (Delta Amacuro), Zeus Rojas (La Guaira), Nicola Cocchiarella (Amazonas) y José Torres (Carabobo), siendo este último el primer finalista.

Premiaciones Especiales

Los primeros reconocimientos de la noche fueron otorgados a las Misses y Misters que destacaron en sus proyectos turísticos. Entre ellos, Bárbara Bompart (Monagas), María Romero (Amazonas) y Estefany Pérez (Trujillo), así como Nicola Cocchiarella (Amazonas), José Ángel Flores (Portuguesa) y Zeus Rojas (La Guaira), recibieron certificados de manos del viceministro de Turismo, Asdrúbal Rincones.

Las bufandas especiales se entregaron a Juan de Dios Silvera (Monagas) como Mejor Cuerpo; Edgar Jaramillo (Bolívar) como Míster Turismo Fotogénico; Michael Peña (Miranda) por la Mejor Sonrisa; José Torres (Carabobo) por el Mejor Talento; Alejandro Pereira (Distrito Capital) por Personalidad; Zeus Rojas (La Guaira) por Etiqueta; y José Ángel Flores (Portuguesa) por Mejor Piel.

En la categoría femenina, los premios especiales fueron para Yessika Pavelic (Carabobo) como Mejor Cuerpo; Maryand Pantoja (Bolívar) como Fotogénica; Rosangel Mundaraín (Sucre) por la Mejor Sonrisa; Milena Paola Soto (Mérida) por Mejor Talento y Miss Elegancia; Estefany Pérez (Trujillo) por el Mejor Cabello; Albany Camacaro (Portuguesa) por el Mejor Rostro; Amanda Loreto (Guárico) por la Mejor Piel; Kerly Terán (Apure) por Simpatía; Bárbara Bompart (Monagas) por Pasarela; Francesca Calderón (Barinas) por Personalidad; y Valentina González (Anzoátegui) por Integral.

Una Noche para Recordar

El cantante y compositor Gianni añadió un toque distintivo a la noche con una presentación musical vibrante que hizo mover al público al ritmo de la música urbana.

Félix Farias, presidente del certamen, destacó la importancia de esta edición, subrayando el compromiso de enaltecer no sólo la belleza y talento de los participantes, sino también las riquezas turísticas de Venezuela. Agradeció al equipo de producción multidisciplinario por hacer posible esta extraordinaria gala.

Los flamantes ganadores, Milena Paola Soto y José Ángel Flores, se prepararán intensamente para representar a Venezuela en los concursos internacionales, llevando con orgullo la bandera del turismo venezolano.

Para más información sobre los titulares y sus actividades, síganlos en las redes sociales oficiales de la organización @missymisterturismovenezuela, así como en sus cuentas personales @milenapaolasoto y @iamjoseaflores.