Revela que la ex primera dama superaría al ex presidente en una contienda hipotética pero ésta no tiene interés en postularse

Una reciente encuesta de Reuters/Ipsos ha revelado que Michelle Obama es la única demócrata que vencería "definitivamente" a Donald Trump en unas hipotéticas elecciones generales. El 50% de los encuestados afirmó que votaría por la ex primera dama si se postulara contra Trump, mientras que solo el 39% apoyaría al ex presidente.

Sin embargo, Michelle Obama ha dejado claro en repetidas ocasiones que no tiene intención de postularse para la presidencia, destaca un artículo del Nuevo Herald.

El sondeo, realizado entre el 1º y el 2 de julio con una muestra de 1,070 adultos estadounidenses y un margen de error de 3.2 puntos porcentuales, también mostró que otros seis demócratas, incluidos el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, no lograron superar a Trump en el enfrentamiento hipotético. Biden y Trump empataron con un 40% de apoyo cada uno, mientras que Harris perdió ante Trump por un punto.

Otros nombres destacados en la encuesta fueron el gobernador de California Gavin Newsom, la gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer, el gobernador de Kentucky Andy Beshear y el gobernador de Illinois J.B. Pritzker. Todos ellos perdieron ante Trump por tres o más puntos porcentuales.

Michelle Obama no solo lideró en intención de voto contra Trump, sino que también obtuvo el mayor índice de favorabilidad entre los ocho demócratas incluidos en la encuesta, con un 55%.

En contraste, solo el 38% de los encuestados tenía una opinión favorable de Biden y el 42% de Trump.

Los demás demócratas en la encuesta presentaron índices de favorabilidad más bajos, con Harris alcanzando el 40% y Pritzker apenas el 11%.

Estos resultados surgen tras el primer debate presidencial organizado por CNN en Atlanta, en el que muchos consideraron que Biden tuvo una actuación mediocre. Un 56% de los encuestados opinó que Biden debería abandonar la contienda tras el debate, mientras que el 46% expresó lo mismo sobre Trump.

A pesar de su popularidad, Michelle Obama ha dejado claro que no tiene intención de buscar la presidencia. Su portavoz reiteró esta posición en declaraciones a Newsweek en julio, y la propia Michelle Obama lo expresó en su autobiografía "Becoming", publicada en 2018: "Lo diré aquí directamente: No tengo intención de postularme a las elecciones, nunca".

Mientras tanto, la campaña de Biden sigue adelante con la intención de enfrentar a Trump en las elecciones de noviembre, a pesar de los llamados para que se retire de la contienda.