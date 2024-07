Reed Hastings y Abigail Disney entre los financieros que solicitan un cambio en el liderazgo del partido

Tradicionales mecenas del Partido Demócrata han comenzado a retirar su respaldo al presidente estadounidense, Joe Biden, citando preocupaciones sobre su capacidad para desempeñar el cargo debido a su avanzada edad.

La financiación es crucial para las campañas electorales en Estados Unidos, y la retirada de apoyo por parte de figuras prominentes podría tener un impacto significativo en la próxima elección.

Reed Hastings, cofundador de Netflix, publicó una columna en 'The Economist' titulada "Por qué Biden debe retirarse". En su artículo, Hastings describió como "una agonía" ver al presidente "confundido ante las cámaras, con dificultades para recordar hechos y palabras".

Abigail Disney, nieta de Roy Disney, cofundador de The Walt Disney Co., también anunció su intención de retener donaciones al partido hasta que Biden se retire. En una entrevista con CNBC, Disney afirmó: "Voy a detener cualquier contribución al partido a menos que reemplacen a Biden. Esto es realismo, no falta de respeto. Biden ha servido admirablemente, pero hay mucho en juego".

Disney advirtió que si Biden no se retira, los demócratas perderán. Expresó su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris como la sustituta ideal. "Si los demócratas pueden dejar de lado sus diferencias, podemos ganar estas elecciones de manera contundente", aseguró Disney.

Biden Mantiene su Postura

Pese a las críticas, Joe Biden ha reiterado su intención de continuar. Durante la celebración del Día de la Independencia en la Casa Blanca, afirmó: "No me voy a ninguna parte". Reconoció que su reciente debate con Donald Trump no fue el mejor, pero insistió en que "90 minutos ante las cámaras no pueden borrar tres años y medio de presidencia", según declaraciones a emisoras locales de Wisconsin y Pensilvania.

La decisión de destacados donantes de retirar su apoyo subraya las crecientes tensiones dentro del Partido Demócrata sobre la dirección futura y el liderazgo necesario para asegurar la victoria en las próximas elecciones presidenciales.