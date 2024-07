El presidente ucraniano insta al exmandatario estadounidense a compartir su estrategia para finalizar el conflicto en 24 horas

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha lanzado un reto directo al expresidente estadounidense Donald Trump, instándole a revelar de inmediato su tan proclamada estrategia para poner fin a la invasión rusa "en tan solo 24 horas".

"Si Trump sabe cómo acabar con esta guerra, debería decírnoslo hoy mismo", declaró Zelenski durante una entrevista con Bloomberg. Enfatizó que Kiev necesita saber cuanto antes si existen riesgos para su soberanía nacional e independencia.

La propuesta de Trump y la respuesta de Zelenski

Donald Trump, ahora precandidato republicano para las elecciones presidenciales del próximo noviembre, ha afirmado en repetidas ocasiones que puede finalizar la guerra en Ucrania con una simple llamada a Zelenski y al presidente ruso, Vladimir Putin.

Durante un reciente debate con el presidente Joe Biden, Trump criticó a la Administración estadounidense por gastar miles de millones de dólares en Ucrania sin lograr una victoria decisiva en el frente de batalla.

Zelenski, por su parte, reprochó al Congreso estadounidense el retraso en la aprobación de un importante paquete de asistencia para Ucrania, bloqueado durante varios meses por un grupo de republicanos que lo supeditaban a cuestiones de política nacional.

"No pueden planificar mi vida ni la vida de nuestra población. Queremos saber si en noviembre contaremos con el poderoso apoyo de Estados Unidos o estaremos solos", afirmó Zelenski, quien en el pasado tuvo una relación tensa con Trump.

El conflicto en Ucrania: Situación actual

La guerra en Ucrania, desatada a finales de febrero de 2022 cuando Putin ordenó la invasión del país vecino, ha visto una estabilización en la línea del frente en los últimos meses, sin una solución clara a la vista. "No es un punto muerto, es una situación problemática. Un punto muerto significa que no hay salida. Pero un problema puede resolverse con voluntad y si se dispone de herramientas. Tenemos la voluntad, pero las herramientas aún no han llegado", remarcó Zelenski.

Un llamado urgente

El desafío de Zelenski a Trump llega en un momento crítico, ya que Ucrania continúa enfrentando desafíos en el campo de batalla y depende del apoyo internacional para mantener su resistencia contra la agresión rusa. La insistencia de Trump en tener una solución rápida y efectiva para la guerra pone presión sobre su campaña y añade una dimensión política internacional al conflicto en curso.

El mundo espera ver si Trump responderá al llamado de Zelenski y revelará su plan para traer la paz a una región devastada por la guerra, o si sus afirmaciones quedarán como parte del discurso electoral sin un sustento concreto. Con datos de Europa Press