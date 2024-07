La dominicana se convierte en un ícono queer para la comunidad global

New York. La dominicana Tokischa se presentó este pasado fin de semana en el icónico festival LadyLand, una de las fiestas más exclusivas del Pride en New York. Tokischa no solo cantó bajo la lluvia, sino que también participó en un momento memorable, actuando como jurado en un Voguing Ballroom, donde varias casas de moda se enfrentaron para obtener el mejor puntaje de las estrellas.

El jurado estuvo compuesto por Tokischa, Sevdaliza, Arca y la reina del pop Madonna. Tokischa interpretó "Ride or Die" junto a Sevdaliza, adelantando en sus redes sociales que próximamente saldrá una colaboración con Arca.

Sevdaliza junto a Tokischa y Madonna. Jurado de Voguing BallRoom en LadyLand.

Toki, quien se ha convertido en un ícono queer y una figura esperada en los grandes eventos, es también aclamada por la industria de la moda. Tras su aparición en LadyLand, la escena musical global y la alta moda reafirman su compromiso con la artista, quien a su vez se mantiene fiel a sus fanáticos. En su gira “Nací Perra”, dedicada totalmente a la comunidad queer, Tokischa ha brindado su música y energía inigualable.

El LadyLand contó con la presencia de importantes personalidades, entre ellos, Tinashe, Bob the Drag Queen y muchos más. La diversidad y el talento se entrelazaron en una noche llena de orgullo y celebración.

Se rumora que Tokischa podría estar presente en el Dominican Pride en agosto. Mientras tanto, la artista se prepara para seguir impulsando su proyecto musical y sus próximos lanzamientos, consolidándose cada vez más como una voz influyente y un símbolo de inclusión en la comunidad LGBTQ+.

Tokischa ha demostrado ser más que una artista; es una activista y una defensora de los derechos queer, llevando su mensaje de amor y aceptación a través de su música y sus actuaciones. Su participación en eventos como el LadyLand no solo resalta su talento, sino también su compromiso con causas sociales que impactan a millones de personas en todo el mundo.

La dominicana continúa rompiendo barreras y conquistando corazones, reafirmando su lugar como un ícono cultural y un referente para la comunidad global. Su carrera sigue en ascenso, y sus fanáticos esperan con ansias sus próximos pasos en el escenario internacional.