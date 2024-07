Diversas fuerzas políticas en Puerto Rico rechazan el plebiscito decretado por Pierluisi

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) anunció este martes su decisión de impugnar en los tribunales la consulta de estatus convocada por el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, mediante una orden ejecutiva emitida el día anterior.

“El PIP va a impugnar en los tribunales que el gobernador convoque un plebiscito por decreto; vamos a combatir este engaño en todos los foros”, declaró el secretario general del PIP, Juan Dalmau Ramírez.

Dalmau Ramírez, quien aspira a la gobernación por la Alianza País, reafirmó su compromiso de convocar una Asamblea de Estatus para obligar al Congreso de Estados Unidos a actuar, sin que nadie renuncie a su opción preferida.

El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), que apoya la candidatura de Dalmau Ramírez, también se opuso a la consulta de estatus, considerando que es un intento de movilizar a los votantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) en las elecciones del 5 de noviembre próximo.

Por otro lado, el Partido Popular Democrático (PPD), defensor del statu quo, aún no ha anunciado oficialmente su postura, aunque se espera que se pronuncie en contra de la consulta, argumentando que no es vinculante para el Congreso de Estados Unidos, que no tomará en cuenta sus resultados.

El conservador Proyecto Dignidad, que cuenta con militantes de diversas posturas sobre el estatus, decidió no rechazar la consulta.

Dalmau Ramírez calificó la convocatoria como un engaño para los puertorriqueños que creen en la anexión a Estados Unidos como solución a la situación colonial de la isla.

“Otro engaño más a los estadistas (anexionistas); los que creemos en serio en la descolonización, no jugamos a plebiscitos de mentiras”, expresó, en referencia a la Orden Ejecutiva 2024-016 bajo la Ley 165 del 2020, aprobada por el PNP.

La consulta de estatus incluirá las opciones de estadidad, independencia y libre asociación, tal como están en el proyecto presentado y aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, aunque no llegó a votación en el Senado.

El gobernador Pierluisi argumenta que el plebiscito busca “reclamar acción” del Congreso de Estados Unidos para resolver la situación de estatus de Puerto Rico. Con datos de Prensa latina