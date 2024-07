Nuevos estudios revelan que la venta de datos y el uso no autorizado de información personal preocupan a la mayoría

Santo Domingo, julio de 2024. En un mundo cada vez más digitalizado, la confianza en la seguridad de nuestros dispositivos electrónicos es fundamental. Sin embargo, un reciente estudio titulado "Ciberseguridad en América Latina" revela que siete de cada diez latinoamericanos desconfían de la seguridad digital de sus dispositivos, sospechando que podrían estar siendo espiados.

"Cuando se habla de privacidad y seguridad en América Latina, la desconfianza en los datos domina el panorama", afirmó André Duffles Teixeira Aranega, Consultor de Seguridad Digital en Sherlock Communications. Según Aranega, a pesar de los avances tecnológicos, los latinoamericanos siguen siendo escépticos respecto a la protección ofrecida por empresas y gobiernos.

La mayor preocupación de los encuestados es la venta de datos personales sin consentimiento, con un 77% de los participantes expresando temor al respecto. Esta inquietud se extiende al almacenamiento en la nube, donde un 74% de los encuestados no sabe cómo se puede usar su información. El uso no autorizado de tarjetas de crédito es otro motivo de angustia, reportado por el 48% de los encuestados.

Por otro lado, solo un 33% de los encuestados confía en las leyes locales de protección de datos. "Aunque el marco legal sobre protección de datos está en diferentes etapas de desarrollo en toda la región, esta respuesta es una de las más consistentes en nuestro estudio", señaló Aranega, coautor del informe.

Según el Índice de Ciberseguridad Global de 2020, la República Dominicana se ubica en la posición 66 de 182 naciones, con una calificación de 75.05%. Este índice evalúa los esfuerzos de los países por promulgar leyes y reglamentos de ciberseguridad que aborden aspectos como la privacidad, el acceso no autorizado y la seguridad en línea.

En la República Dominicana, la Ley No. 172-13 sobre Protección de Datos Personales busca garantizar y proteger el derecho fundamental a la protección de los datos personales. Esta ley asegura que la información personal de los ciudadanos esté adecuadamente resguardada, estableciendo normas y procedimientos para su manejo y tratamiento.

La disponibilidad de información personal en línea también es una preocupación significativa para el 45% de los encuestados en la región, al igual que el seguimiento de la ubicación en dispositivos electrónicos personales. Además, el uso no autorizado de fotos familiares (38%) y números de identificación nacional (39%) son otras inquietudes comunes.

Más de la mitad de los encuestados (55%) afirmaron que dejarían de usar los servicios de una empresa si esta filtrara su información personal y recomendarían a otros que hicieran lo mismo. Además, el 70% sospecha que sus dispositivos electrónicos pueden estar escuchando sus conversaciones.

Cambio de Hábitos

Las preocupaciones sobre seguridad y privacidad están cambiando rápidamente los hábitos en América Latina. El 40% de los encuestados informa haber recibido llamadas silenciosas de números desconocidos y el 26% ha sido bombardeado con ofertas de servicios no solicitadas vía mensaje de texto. Una de cada cuatro personas (24%) ha sido contactada por estafadores que se hacen pasar por su banco, y un 38% recibió un SMS sospechoso incitándolos a hacer clic en un enlace.

El 66% de los encuestados mencionó que usa una dirección de correo electrónico secundaria específicamente para compras por Internet y un 41% limita la cantidad de datos personales que comparte en línea. La mayoría (71%) dice tener antivirus activo en sus dispositivos electrónicos; el 83% confirma haber creado contraseñas fuertes en línea, y un 72% ha adoptado la autenticación de dos factores. Además, el 82% evita hacer clic en enlaces desconocidos en mensajes.

El comportamiento con el uso del teléfono ha sido significativamente impactado. Más de la mitad (55%) ya no responde llamadas de números no identificados, mientras que el 24% ha perdido llamadas importantes porque mantiene sus teléfonos en silencio para evitar interrupciones. Los mensajes de texto no solicitados han llevado al 27% a dejar de leer los SMS por completo.

Inteligencia Artificial

Sobre el desarrollo futuro de la IA, el 67% de los encuestados está de acuerdo en que mejorará la eficiencia general, pero el 63% considera que aumentará los riesgos de fraude de información. Un 69% está intranquilo por perder su empleo debido a la IA, mientras que el 67% está preocupado por su uso para crear noticias falsas y el 66% teme su impacto en la democracia.

"Estamos viviendo una revolución tecnológica", afirmó Aranega. "Esta era promete un potencial monumental para el crecimiento tecnológico y la innovación, pero también plantea serios desafíos que requieren intervenciones y soluciones innovadoras tanto por parte de los gobiernos como de las empresas."