Alejandrina Germán: Pensamiento Boschista deben trascender el discurso y consolidarse como prácticas de vida.

Al igual que el acto central de celebración del 115 aniversario del natalicio del Profesor Juan Bosch realizado en la sede nacional del PLD y los realizados en diferentes provincias del país, desde Nueva York, Puerto Rico y las provincias Puerto Plata y Espaillat reportaron la realización de actividades de celebración del Día de Confraternidad peledeísta.

En Puerto Rico

El Partido de la Liberación Dominicana, seccional Eugenio María de Hostos en Puerto Rico realizó una ofrenda floral, ante el busto del profesor Juan Bosch, en la plazoleta de la Biblioteca Carnegie, en el Viejo San Juan, Puerto Rico.

En la solemne actividad tomaron la palabra el ex cónsul dominicano en Puerto Rico Franklin Grullón, y Adalberto Bejarán.

Entre los presentes en la actividad se destacó Raúl Jiménez, así como otros altos dirigentes del partido morado residentes en Puerto Rico.

En los 115 años del nacimiento del insigne líder Juan Bosch, se rememora su pensamiento; citando la siguiente frase suya: “Nosotros estamos aquí con la decisión de trabajar, no de odiar, dispuestos a crear, no a destruir, a amparar, no a perseguir”.

Celebracion en Nueva York

Puerto Plata

Los Comités Provincial y Municipal del Partido de la Liberación Dominicana en Puerto Plata rindieron el tributo al fundador y líder histórico de esa organización, Profesor Juan Bosch, en la fecha del aniversario de su natalicio.

Con una eucaristía en la Catedral San Felipe Apóstol de Puerto Plata, se destacó la vida y legado del Profesor Bosch. La ceremonia religiosa fue un emotivo reconocimiento a su influencia en la vida política y social de la República Dominicana.

La misa que fue encabezada por monseñor Julio César Corniel Amaro, contó con la presencia de la diputada electa, Heidi Musa, el ex candidato a Senador, Walter Musa, el diputado Félix Castillo, además de los presidentes provincial y municipal, Vladimir Céspedes y José Ramón Durán.

Además, los miembros del Comité Central, Johanna de los Santos, Onésimo Reyes, Yunior Polanco, Leandro de Peña, así como los regidores, Jonás Fernández y Enyel Mata.

Espaillat

Una nutrida comisión de la dirección política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de la Provincia Espaillat, las demás Provincias del Cibao depositamos en mausoleo que guarda el cuerpo físico del Ilustre ciudadano, político, literato y profesor, una corona con rosas blancas y pétalos morado.

Las rosas blancas simbolizan la claridad, transparencia y la pureza de la vida de Juan Bosch y los pétalos morados simbolizan, la fuerza, la firmeza y la pasión con que el compañero Juan Bosch asumió sus responsabilidades políticas, literarias, maestro y como ciudadano ejemplar. Por eso los peledeístas decimos la consigna: El Boschismo, es indestructible, ser peledeísta, es ser un soldado, valiente y disciplinado.

Nueva York

La Seccional Jaime Vargas del Partido de la Liberación Dominicana en Nueva York conmemoró el 115 aniversario del natalicio de Juan Bosch con ofrenda floral y acto en la Plaza Juan Bosch de New York.

“El PLD es un legado dejado al Pueblo Dominicano por Juan Bosch” resaltó Luis Ligthgow al dedicar la ofrenda en la Plaza Juan Bosch, localizada en la avenida Ámsterdam a esquina calle 190, en Manhattan.

Pensamiento Boschista deben trascender el discurso y consolidarse como prácticas de vida.

Alejandrina Germán, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), destacó el legado del Profesor Juan Bosch, quien dedicó su vida a la construcción de valores políticos, sociales y culturales que contribuyeron con la libertad, la democracia y el bienestar social en la República Dominicana.

"El Profesor Juan Bosch dedicó toda su vida a estos principios, siguiendo los pasos de nuestros patricios Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella", afirmó la dirigente peledeísta durante la emotiva ceremonia de ofrenda floral ante el busto del fundador del PLD, realizada en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez en conmemoración del 115 aniversario de su nacimiento.

La titular de la Secretaría de Formación Política del PLD recordó la admiración que Bosch profesaba por figuras históricas como Juan Pablo Duarte, Simón Bolívar, Máximo Gómez, José Martí, y Eugenio María de Hostos. Subrayó que Bosch no solo estudió y valoró sus aportes, sino que aplicó sus enseñanzas en su propia vida y práctica política.

"El pensamiento de Hostos influyó profundamente en Bosch, llevándole a construir una visión política centrada en la democracia y la justicia social", explicó Germán.

En su intervención, Alejandrina Germán enfatizó la importancia de la educación en la obra de Bosch, describiéndola como un instrumento fundamental para el logro de la concienciación social. "Para Bosch, la educación y la formación en valores eran esenciales para el ejercicio de la democracia y la ciudadanía", señaló.

Además, destacó la visión de Bosch sobre la organización y el rol de los partidos políticos, resaltando su decisión de fundar el PLD para cumplir con la misión histórica de continuar la obra de los trinitarios y promover el desarrollo integral de los dominicanos. "El PLD, bajo la guía de Bosch, se convirtió en un modelo de educación para la participación política y en una fuerza comprometida con la construcción de una sociedad democrática y justa", agregó.

Germán concluyó su intervención instando a los presentes a seguir el ejemplo de Bosch, a encarnar sus valores y a trabajar incansablemente por el bienestar colectivo del pueblo dominicano. "Los valores forjados a la luz del Pensamiento Bochista deben trascender el discurso y consolidarse como prácticas de vida", enfatizó.



El acto, que tuvo lugar en la Casa Nacional del PLD, contó con la asistencia de miembros del Comité Político, del Comité Central, presidentes de comités intermedios y de base, así como de dirigentes de las seccionales de la organización en el extranjero, quienes se unieron a miembros de las bases del PLD para rendir homenaje al legado imperecedero del Profesor Juan Bosch.