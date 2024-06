Calificó de mito que las elecciones separadas son costosas, afectan el dinamismo de la economía y mantienen al país en una campaña permanente.

El exmiembro de la Junta Central Electoral, Eddy Olivares, ha advertido que sería un gravísimo error unificar las elecciones municipales con las congresuales y presidenciales, en el marco de la reforma constitucional promovida por el presidente Luis Abinader.

Olivares, quien es vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) señaló que el mejor modelo es el implementado en la reforma de la Carta Magna de 1994, que contemplaba elecciones cada dos años, alternando entre autoridades municipales y legislativas, y presidenciales.

Argumentó que unificar los tres niveles de elección colocaría a la República Dominicana al mismo nivel que Honduras, los únicos países en América que celebran comicios en una misma fecha, una práctica no común en otras naciones del hemisferio ni en las grandes democracias europeas.

Desmitificación de argumentos a favor de la unificación

El dirigente del PRM calificó como un mito el argumento de que los procesos electorales separados incurren en enormes gastos, afectan el dinamismo de la economía y mantienen al país en una campaña permanente.

Afirmó que estos argumentos carecen de sentido, citando ejemplos de otros países que celebran elecciones constantemente sin afectar su producción y productividad, como Suiza.

Olivares criticó la unificación de las elecciones en un mismo año y con una separación de solo tres meses, señalando que esto no ahorra costos ni reduce la actividad política constante.

Destacó que sería un gran daño a la democracia unificar los comicios en un solo proceso y sugirió que, si no se mantienen de medio término, las elecciones deberían tener al menos un año de separación para ser razonables.

Beneficios de elecciones separadas y críticas a Leonel Fernández

Olivares también dirigió una crítica al expresidente Leonel Fernández, recordándole que “él no es dueño de la Constitución para decir que la Carta Magna no se toca”, y que tales afirmaciones no corresponden a un verdadero demócrata.

Olivares defendió las elecciones de medio término, argumentando que obligan a los gobiernos a invertir en obras que mejoren las condiciones de vida de los municipios, y permiten a los ciudadanos evaluar y sancionar la gestión de sus autoridades cada dos años.

Explicó que esto fomenta una mayor rendición de cuentas y evita que los alcaldes y otros ejecutivos municipales dependan del arrastre electoral.

Advirtió al expresidente Leonel Fernández que no tiene autoridad para declarar que la Constitución no se toca y que tales afirmaciones son autoritarias.

Olivares insistió en que nadie es dueño de la Constitución y que debe ser adaptada a las necesidades de la sociedad contemporánea, al igual que ocurre en otras democracias que realizan enmiendas constitucionales.

Olivares recordó que el programa de gobierno del PRM, respaldado por el 57.4% de los votantes, incluye la propuesta de reforma constitucional, y que es un derecho del presidente Abinader auspiciar dicha modificación.

Añadió que respeta el derecho de quienes se oponen a la reforma, pero enfatizó que la Constitución no es propiedad de ningún individuo, sino del pueblo dominicano.

Eddy Olivares fue entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA