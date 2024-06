Aunque la mayoría de los jóvenes no leen y menos a mí, les contaré que en ese tiempo no hace mucho tiempo esta era la única cerveza.

Hace mucho tiempo en una galaxia lejana existía una cerveza que se llamaba presidente que era “marca” del país y era “la verdadera cerveza, el verdadero sabor”.

Cuando eso era la única cerveza que existía y tenía el 101% del mercado, y era la mejor de la bolita del mundo y pensar en otra cerveza era un sacrilegio.

Aunque la mayoría de los jóvenes no leen y menos a mí, les contaré que en ese tiempo no hace mucho tiempo esta era la única cerveza considerada apta para el consumo humano.

Este sentimiento arraigado en los tontos consumidores era reforzado por los estrategas del que era el principal Grupo Empresarial E León Jimenes, quienes nos convencieron de que era una marca país, que siempre sería dominicana, y que no consumirla era una especie de traición a Duarte.

En aquel entonces los genios de la Cervecería Nacional Dominicana estaban tan sumergidos en el mensaje que hasta se lo creían.

Pero como toda historia de amor tiene su fin, luego de años negándolo de todas las formas posibles y varios comunicados donde los dueños del paladar cervecil (disculpen la licencia al usar esta palabra) nos reafirmaban que la cerveza era prácticamente nuestra y que no la venderían.

Pero un día y al mejor estilo de un político dominicano, hicieron pública la venta a Imbev Ambev, o como sea que se llame la empresa que es la propietaria de la presidente 3.0 que se consume hoy en día.

La historia y motivos de los León Jimenes no los cuestiono, de hecho yo hubiera hecho lo mismo, engordaron el puerquito y lo vendieron por libras. Antes de la debacle mi amigo Maurice Sánchez por allá en el 1999 había empezado de manera fortuita a tomar fotos de lo que era esa marca en el imaginario popular y como los consumidores la habían hecho suya a través de la creación de verdaderos tributos a su logotipo e icónica botella de color verde vestida de novia.

Tenemos que entender que cuando eso no existían las redes sociales ni el Instagram, así que las fotografías las veía cuando estaba con Maurice y este literalmente revelaba una o podías esperar los 5 minutos que tomaba que cargará en su computadora.

Al principio no le di mayor importancia, pero poco a poco y antes la existencia de estos verdaderos murales populares en los diferentes colmados entendí el potencial del proyecto y le dije a Maurice que la Cervecería Nacional Dominicana debería hacer un libro para reconocer estos muralistas populares que homenajeaban diariamente con estas obras de arte su “amor” por esta cerveza.

¿Pensando que me la estaba comiendo, acudí a mis amigos en la Cervecería Nacional Dominicana, a quienes no les gustó para nada la idea, la razón? Falta de visón épico, disfrazada en la hipócrita percepción de que su marca era algo especial y dominicano que había que proteger.

Claro que este discurso miope, no se aplicaba en los colmados, pues allí no les importaba, pues como toda empresa que se respeta se basa en la doble moral y, sobre todo, y siendo honesto, hubiera sido una cruzada fútil contra una expresión auténtica.

Ahora, 25 años después, me despierto y encuentro que los genios de Coca-Cola, que es una de las marcas más poderosas e influyentes del mercado, y se han hecho con un hueco en la mente de casi toda la población del planeta.

El 94% de todo el mundo conoce su marca, lanzó su campaña Every Coca-Cola is welcome"", y aunque no lo crean, hace lo mismo que le propuse a Coca-Cola con base en la obra realizada por Maurice.

El 94% de todo el mundo conoce su marca, lanzó su campaña Every Coca-Cola is welcome“”, y aunque no lo crean, hace lo mismo que le propuse a Coca-Cola con base en la obra realizada por Maurice.

Claro que no critico a los amigos de Cervecería, todos los profesionales que estaban defendiendo una marca que era de todos los dominicanos son casi patriotas. Lo que quiero explicar es que debemos abrir la mente, dejar los convencionalismos y tener una visión de pioneros y dejar de tener la visión y el olfato de personas con anosmia".

Pero en la era de la anosmia no solo tengo esta historia para ustedes por qué allá por el 2007 conocí a las personas de Tingola y al ver su camiseta que decía "brugaleño" corrí hacia donde Osvaldo Brugal"Piti" quien era Gerente de Publicidad de la marca puertoplateña y le dije hagamos algo con estos jóvenes esta idea está genial, pero el resultado no pudo ser peor.

Osvaldo no me bloqueó por qué, cuando eso no existía el WhatsApp y luego Brugal se vendió entendiendo yo una realidad de que en este país no tienen visión alguna.

Poner imagen de la camiseta brugaleño No seré el mayo experto en la materia,pero sí tengo "destellos de lucidez" y ese fue uno de ellos. Ahora Brugal se le vendió a los Ingleses y ya no es sombra (en cuanto a imagen pública) de lo que era, y la mejor cerveza y el verdadero sabor siguen siendo el buque insignia de Ambev en este mercado.

Claro está que los más jóvenes verán natural, algo que sería una aberración en un pasado no muy lejano, la época donde los Dominicanos idolatraban con devoción aquella botella llena de alcohol.

Para aquellos que hayan llegado hasta el final de este escrito les cuento que volviendo de Moscú, aterrizando en el AILA un grupo de dominicanos le hicieron su tributo al piloto con su clásico aplauso y dijeron:""desde que bajemos nos pararemos en el colmado a bebernos una "modelo", pero la Coca-Cola mientras se sigue reinventando.

Los tiempos han cambiado, ya los jóvenes dominicanos y no tan jóvenes se toman cervezas de otras marcas sin sentir que es un pecado.

Maurice Sánchez continúa tomando fotos de los colmados, pero ahora, además del homenaje y gracias a Dios, veo que hay fotos de homenajes a otras marcas como Modelo y Bohemia. Ambev ha convertido la marca en lo que estratégicamente le conviene, pues ellos no tienen que venderse como lo que no son.

Por eso puedo decirles que Maurice sigue retratando una parte que todos ignoran con su flow tropical y los de Tingola veo que existen con nuevas propuestas y Brugal y el presidente se han transformado en una marca más honesta, así que todos ganaron.

¡Los dejos, me voy a beber una Modelo porque qué gracias a Ambev puedo beber cualquier cerveza, pero cuando se trata de envenenarme solo tomo Coca-Cola !Ironías de la vida!.

Enlaces de interes y fuentes de este articulo:

Enlace sobre la campaña donde Cocacola acepta la interpretación de su logotipo:

https://www.reasonwhy.es/actualidad/coca-cola-abraza-interpretaciones-tiendas-bares-logotipo

Link a la pagina de tingola donde se ve la interpretacion del logotipo de Cocacola Brugaleño.

https://www.reasonwhy.es/actualidad/coca-cola-abraza-interpretaciones-tiendas-bares-logotipo

Cuentas de instagram:

El flow tropical de Maurice Sanchez imperdible:

@elflowtropical

@tingola