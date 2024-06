Dice que el tribunal confirmó el origen lícito de los bienes de Jean Alain Rodríguez y destaca pruebas de odio de la procuraduría

Santo Domingo, D.N. El consejo de defensa del ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, anunció que el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, presidido por el juez Amauri Martínez, confirmó la licitud de todos los bienes de Rodríguez, originados de su actividad profesional antes de asumir funciones públicas.

Indica la not que el tribunal también destacó pruebas de odio y enemistad de los procuradores Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, quienes lideraron la investigación y acusación contra Rodríguez. A pesar de estos hallazgos, el juez decidió enviar la acusación a juicio de fondo para su discusión detallada.

El tribunal subrayó que, contrariamente a lo alegado por la Procuraduría, Rodríguez no cometió el delito de falsificación de documentos y sus empresas no recibieron pagos por sobornos. Todas las pruebas aportadas por la defensa, más de 1,000, fueron aprobadas para ser presentadas en el juicio de fondo. Entre estas pruebas se incluye un informe pericial ordenado por el juzgado, que concluye que Rodríguez no se enriqueció ilícitamente y que su patrimonio, adquirido hace más de 20 años, está debidamente justificado sin identificar aumentos ni lavado de activos.

Además, aprobó como pruebas los descargos otorgados por el Consejo Superior del Ministerio Público, el órgano constitucional encargado de la administración de la institución y de aprobar las políticas y directrices de persecución penal. Los abogados de Rodríguez afirmaron que estas pruebas demostrarán en el juicio de fondo que el propio Ministerio Público aprobó y ratificó las acciones del exprocurador, otorgándole un descargo completo y definitivo conforme a la Ley 133-11 Orgánica del Ministerio Público. Este reconocimiento legalmente impide que el Ministerio Público, siendo único e indivisible, acuse a Rodríguez por actos ya considerados legales por su máximo órgano jerárquico.

Después de dos años de debates, el tribunal decidió enviar el caso a juicio de fondo, donde la defensa espera demostrar que no existen pruebas que vinculen a Rodríguez con los hechos imputados, sino todo lo contrario. “Contamos con todas las pruebas que lo descargan,” expresaron los abogados Dr. Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi y Nelys Rivas.

Contexto del Caso

Jean Alain Rodríguez, ex Procurador General de la República, ha enfrentado múltiples acusaciones de corrupción administrativa en un caso que ha captado la atención nacional e internacional. La decisión del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional de enviar la acusación a juicio de fondo se produjo tras una extensa evaluación de pruebas y argumentos de ambas partes.

Evaluación de Pruebas

Las pruebas presentadas por la defensa incluyen más de 1,000 elementos, entre ellos informes periciales que detallan la adquisición lícita del patrimonio de Rodríguez. Estos informes concluyen que no se ha identificado ningún aumento patrimonial injustificado ni actividades de lavado de activos.

El tribunal también aceptó como prueba los descargos emitidos por el Consejo Superior del Ministerio Público, un órgano clave en la administración de justicia que ratificó las acciones de Rodríguez durante su mandato. Estos descargos son cruciales, ya que demuestran que las actuaciones del exprocurador fueron aprobadas y consideradas legales por el propio Ministerio Público, lo que debería impedir nuevas acusaciones por los mismos hechos.

Pruebas de Odio y Enemistad

El juez Martínez identificó y destacó pruebas de odio y enemistad por parte de los procuradores Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho. La defensa de Rodríguez argumenta que estas pruebas de animosidad personal podrían haber influido en la acusación y en la conducción de la investigación, planteando serias dudas sobre la imparcialidad del proceso.

Perspectivas del Juicio de Fondo

El juicio de fondo será una oportunidad para que la defensa presente en detalle todas las pruebas que, según ellos, descargan a Rodríguez de las acusaciones. Los abogados Balcácer, Biaggi y Rivas han expresado su confianza en que podrán demostrar la inocencia de su cliente ante el tribunal.

Esta etapa del proceso judicial será determinante no solo para Jean Alain Rodríguez, sino también para la percepción pública de la lucha contra la corrupción en la República Dominicana. El caso ha sido un punto focal en la agenda nacional, y su desenlace tendrá implicaciones significativas para la transparencia y la justicia en el país.

Conclusión

La decisión del Tercer Juzgado de Instrucción de enviar a juicio de fondo a Jean Alain Rodríguez y destacar la licitud de sus bienes y las pruebas de enemistad de la Procuraduría subraya la complejidad y la importancia de este caso. Mientras el país sigue de cerca el desarrollo del juicio, la defensa de Rodríguez se prepara para presentar su caso y demostrar su inocencia en una batalla legal que continúa captando la atención de todos los dominicanos.

29 de junio de 2024