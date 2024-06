Innovaciones para la protección de datos médicos y la verificación de noticias

Un equipo de investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) está desarrollando herramientas avanzadas y accesibles para detectar manipulaciones fraudulentas, desde imágenes médicas hasta noticias falsas, en un esfuerzo por proteger nuestros datos en un mundo digital cada vez más vulnerable a los deepfakes y otras falsificaciones.

Debido a que cada vez que compartimos información en internet, nos exponemos a la manipulación de nuestros datos, un equipo liderado por la investigadora Tanya Koohpayeh Araghi, del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha desarrollado una nueva herramienta para proteger los datos digitales de manera segura y asequible.

Innovaciones en la protección de imágenes médicas

El estudio, enfocado en imágenes médicas, introduce una técnica innovadora de marcaje de agua digital, una especie de "sello digital" imperceptible que se coloca en estos documentos.

Una definición más amplia sería que la marca de agua digital es un código de identificación que se inserta directamente en el contenido de un archivo multimedia (imagen, audio, video), de manera que sea difícil de apreciar por el sistema perceptual humano, pero fácil de detectar usando un algoritmo dado y una clave, en un ordenador.

Las aplicaciones de esta técnica incluyen la protección de radiografías, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas y otros informes de telemedicina. Esta técnica también es efectiva para proteger contenido multimedia y evitar la difusión de noticias falsas.

Publicada en la revista Multimedia Tools and Applications, la nueva metodología combina dos herramientas matemáticas: la transformación wavelet discreta (DWT) y la descomposición de valores singulares (SVD). Esta combinación permite crear marcas de agua digitales más robustas y fáciles de generar, resistentes a filtrados, procesamientos digitales de señales y ataques geométricos.

"Nuestro trabajo se centra en el desarrollo de técnicas mejoradas de marcas de agua digitales", explica Koohpayeh, investigadora del grupo K-ryptography and Information Security for Open Networks (KISON). "No solo mejoran la perceptibilidad y la robustez, sino que también reducen la carga computacional, haciéndolas más eficaces y accesibles".

Protección contra manipulaciones y fake news

Estos avances son especialmente relevantes para proteger los datos médicos transferidos por internet, garantizando su veracidad y confidencialidad. "Es fundamental poner marcas de agua digitales en todo tipo de imágenes médicas para asegurar la autenticidad y la integridad de los datos de salud", afirma Koohpayeh.

Además de la protección de datos médicos, la técnica de marcaje de agua y otras herramientas de seguridad digital pueden usarse en diversos contextos, como la protección de dispositivos conectados al internet de las cosas, transacciones con criptomonedas y la lucha contra la desinformación. Koohpayeh y su equipo están centrando sus esfuerzos en combatir las noticias falsas, desarrollando técnicas que permitan trazar el origen de estas, reconocer la información legítima y detectar su manipulación.

"Es importante que el público sea consciente de los riesgos asociados a las noticias falsas, ya que incluso las pequeñas manipulaciones de imágenes o videos pueden tener graves consecuencias en la percepción pública y la toma de decisiones", señala Koohpayeh.

Concienciación y proyectos futuros

Con el aumento de deepfakes y otras falsificaciones en el mundo digital, es crucial que el público comprenda la importancia de estas herramientas para proteger su bienestar. "Es esencial que las personas tomen medidas para proteger su información y verifiquen la autenticidad del contenido digital", subraya la investigadora.

El grupo de investigación KISON de la UOC cuenta con dos iniciativas financiadas por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). Participa en la cátedra ARTEMISA, coordinada por la Universidad Pompeu Fabra, para fomentar vocaciones científicas en ciberseguridad. Además, junto con la Universitat Autònoma de Barcelona, están desarrollando el proyecto DANGER, que busca generar soluciones para filtrar contenido falso, proteger dispositivos del internet de las cosas y mejorar la seguridad de las redes 5G.

Estas investigaciones contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, promoviendo la educación de calidad, la igualdad de género y la innovación en infraestructuras.