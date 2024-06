El programa busca facilitar la participación de estudiantes en el intercambio cultural y laboral en Estados Unidos, mejorando su nivel de inglés

Santo Domingo, Rep. Dom. 27 de junio, 2024. La Oficina de Turismo e Intercambio Cultural (OFIT) presentó su nuevo programa formativo “English for Work and Travel”, dirigido a personas y estudiantes interesados en el programa de intercambio cultural y laboral “Work and Travel”. Este programa tiene como objetivo mejorar el nivel de inglés de los participantes para que puedan cumplir con los requisitos necesarios y culminar su proceso de acreditación.

Adolfina Taveras y Paola Tapia. Lelie Grullon, Idania Pimentel y Paolma Rodriguez Rene Castillo y Gloris de Olivo.

Work and Travel es un programa regulado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, mediante el cual OFIT realiza acuerdos con empresas norteamericanas que actúan como patrocinadores ("sponsors"), permitiendo que jóvenes dominicanos trabajen legalmente en Estados Unidos durante sus vacaciones de verano. En Latinoamérica, muchos estudiantes no pueden aprovechar esta oportunidad debido a la exigencia de un dominio intermedio del idioma inglés, además de buenas calificaciones universitarias, lo que limita su participación a pesar de contar con excelentes referencias educativas.

Modesto Reyes, presidente de OFIT, explicó: “Esta limitante del idioma siempre ha sido un tema de análisis interno, más allá del marco empresarial. Estamos hablando de jóvenes enfocados y disciplinados que, a través de sus calificaciones universitarias, valores y familia, demuestran que merecen esta experiencia. Una barrera en el idioma no debería ser una limitante. Esto me motivó a pensar en una estrategia que genere un impacto positivo para el sector de los intercambios culturales y, sobre todo, para los estudiantes. En OFIT estamos comprometidos con elevar el programa en cuanto a calidad, servicio y accesibilidad”.

El programa “English for Work & Travel” diseñado por OFIT permitirá que los jóvenes puedan aplicar a la experiencia de trabajar en Estados Unidos durante el mes de junio, mientras participan en clases de inglés virtuales con profesores especializados en tiempo real. Las técnicas, diseñadas especialmente para este programa, priorizan la parte oral y cuentan con un cronograma de horas de clases que permitirán a los estudiantes, para fin de año, ingresar a las ferias de empleo con un nivel de inglés adecuado para completar satisfactoriamente la entrevista laboral, aumentando así sus oportunidades de participar en esta experiencia. Inicialmente, el programa estará disponible para estudiantes de República Dominicana y Colombia.

Durante el cóctel de lanzamiento, estuvieron presentes los principales directivos de OFIT: Angel Reyes y Adolfina Taveras, cofundadores; Idania Pimentel, gerente de operaciones; Paola Tapia, subgerente; y Marlenny Peña, directora de programas internacionales, junto a todo el personal de la multinacional.

OFIT es la empresa líder en intercambios culturales del país, ofreciendo experiencias que combinan aventura, trabajo y diversión. Durante 20 años, a través de sus programas – Work and Travel, Internship en Hotelería y Turismo, Trainee, Teach USA Program, Summer Camp Program – ha brindado a decenas de miles de jóvenes estudiantes la oportunidad de conocer y aprender de manera diferente, viajando a otros países, interactuando con otras culturas y practicando otros idiomas. OFIT tiene oficinas en República Dominicana y Colombia y forma parte de la Asociación Dominicana de Agencias de Intercambios Culturales (ADAIC) y de la Wyse Travel Confederation. Más información en www.ofit.com.do.