Boston Consulting Group destaca los beneficios y ansiedades de los trabajadores mientras crece el uso de IA

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) y de IA generativa (GenAI) en empresas ha experimentado un notable crecimiento en los últimos meses. Esta tendencia refleja una mayor confianza en los beneficios de la tecnología, aunque también ha incrementado la ansiedad entre los trabajadores, con un 42 por ciento temiendo que sus empleos desaparezcan en la próxima década debido a esta tecnología.

Según una encuesta mundial realizada por Boston Consulting Group (BCG), que incluyó a más de 13,000 directivos, mandos intermedios y empleados, el impacto de la IA en las organizaciones y la percepción de los trabajadores sobre esta tecnología se ha intensificado. Los resultados de esta encuesta se presentan en el estudio 'AI at Work: Friend and Foe', una continuación del estudio del año pasado 'AI at Work: What People Are Saying', que destacaba a España como uno de los países más optimistas en la adopción de IA.

BCG comenta que "todo el mundo" entiende que la IA tendrá un impacto positivo y transformador en la sociedad y en la productividad empresarial. Sin embargo, esta perspectiva ha cambiado ligeramente, ya que solo el 46 por ciento de los encuestados ahora afronta con optimismo la implementación de la IA, frente al 52 por ciento del año pasado.

Confianza y Ansiedad en el Uso de IA

La encuesta revela un aumento en la confianza de las organizaciones en las herramientas impulsadas por IA, pasando del 26 por ciento el año pasado al 42 por ciento en 2024. Sin embargo, también ha crecido la inquietud por integrar esta tecnología, con un 17 por ciento de los líderes y trabajadores encuestados sintiendo ansiedad por su uso, frente al 12 por ciento en 2023.

En España, el 42 por ciento de los encuestados confía más en estas herramientas, aunque el 16 por ciento reconoce que la integración de la IA les genera más inquietud.

Diferencias Regionales en la Adopción de IA

BCG señala que la confianza en la IA generativa aumenta "cuanto más se usa", y existen grandes diferencias según la ubicación de las organizaciones. Países del sur como Brasil, India, Nigeria, Sudáfrica y parte de Oriente Próximo acogen esta tecnología con más optimismo en comparación con los países del norte.

Además, la mediana de edad de los trabajadores en el sur global es de 25 años, mientras que en el norte es de 39 años. Las empresas en estos países más jóvenes adoptan nuevos procedimientos y herramientas más rápidamente.

Impacto en el Tiempo de Trabajo y Capacitación

El estudio muestra que el 58 por ciento de los empleados que usan IA generativa ahorran más de cinco horas semanales, tiempo que pueden dedicar a nuevas actividades o a mejorar la tecnología. Sin embargo, la integración de IA sigue generando ansiedad, especialmente debido a la creencia de que esta tecnología puede eliminar empleos.

El 79 por ciento de los empleados cree que la IA transformará "profundamente" sus empleos, y el 42 por ciento piensa que sus puestos podrían desaparecer en la próxima década, comparado con el 36 por ciento del año pasado. Los trabajadores que usan IA generativa regularmente son más propensos a temer por sus empleos (49 por ciento) en comparación con aquellos que no la utilizan (24 por ciento).

Importancia de la Formación en IA

BCG resalta que la formación adecuada puede "desbloquear" todo el potencial de la IA y mejorar el rendimiento. Los trabajadores enfrentan desafíos relacionados con la capacitación, como la falta de tiempo, formación ineficaz y la incertidumbre sobre cuándo usar la tecnología.

Las organizaciones deben estar abiertas a cambios estructurales para adoptar la IA, desarrollando "un músculo" que permita entrenar y actualizar a sus empleados y líderes. Además, no solo es suficiente ofrecer una buena formación, sino también velar por la satisfacción de los empleados, lo que se reflejará en la satisfacción de los clientes. Con datos de Europa Press