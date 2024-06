La acusación se sustenta en el uso de canciones como modelo ensayo en Inteligencia Artificial

(Portaltic/EP) La Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA), que incluye a gigantes de la música como Universal Music Group Recordings, Sony Music Entertainment y Warner Records, ha iniciado acciones legales contra las empresas Suno y Udio. La acusación es clara: ambas firmas han utilizado canciones con derechos de autor de sus catálogos para entrenar sus modelos de Inteligencia Artificial (IA).

Suno AI y Udio son plataformas emergentes en el ámbito de la generación de música y conversión de texto a música mediante IA. Aunque ambas aún operan en versión beta, ofrecen servicios gratuitos y de pago, atrayendo a usuarios con sus capacidades innovadoras. Sin embargo, las discográficas miembros de la RIAA afirman que estas innovaciones se basan en la infracción de derechos de autor.

Las demandas presentadas contra Suno y Udio detallan cómo estas empresas han copiado y explotado canciones protegidas sin autorización. La demanda contra Suno, desarrollador de Suno AI, se ha presentado en el Tribunal de Distrito de Massachusetts. Paralelamente, la denuncia contra Udio, desarrollada por Uncharted Labs, se ha llevado al Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York.

La naturaleza de la infracción

La RIAA sostiene que los servicios proporcionados por Suno y Udio "frustran la promesa de una IA genuinamente innovadora" al basarse en la copia injusta del trabajo de artistas. Las discográficas aseguran que el contenido utilizado por estas plataformas para entrenar sus modelos de IA proviene de grabaciones con derechos de autor reproducidas sin el permiso correspondiente.

Los demandantes afirman que Suno no podría haber desarrollado un modelo capaz de producir audio tan similar a las grabaciones originales sin copiar primero esas grabaciones. El proceso de entrenamiento de su IA implica copiar grandes cantidades de grabaciones, limpiarlas para eliminar datos duplicados o de baja calidad, y luego procesar la información para ajustar el modelo de IA, lo cual puede requerir copias adicionales.

Similitudes evidentes en las producciones

Las pruebas presentadas en las demandas muestran resultados generados por Suno que presentan un notable parecido con grabaciones protegidas por derechos de autor. Ejemplos citados incluyen una canción denominada 'Deep down in Louisiana to New Orle', que guarda una sorprendente similitud con 'Johnny B. Goode' de Chuck Berry, y 'One, Two, Three O’Clock', que se asemeja a 'Rock Around The Clock' de Bill Haley & His Comets.

La RIAA argumenta que no es suficiente con simplemente ajustar los modelos o implementar barreras técnicas para prevenir coincidencias con las grabaciones protegidas, ya que la infracción es intrínseca al método utilizado por estas IA.

El caso de Udio

La demanda contra Udio detalla un proceso similar de infracción de derechos de autor. Las discográficas explican que Udio también recopila masivamente canciones de fuentes digitales, las limpia y establece parámetros para su modelo de IA. Aunque Udio ha defendido que utiliza "la mejor música disponible en internet", los demandantes subrayan que "disponible públicamente" no equivale a "dominio público".

Ejemplos de canciones generadas por Udio que infringen derechos de autor incluyen 'Sunshine Melody', que refleja claras similitudes con 'My Girl' de The Temptations, y 'Subliminal Hysteria', que recuerda a 'American Idiot' de Green Day.

Repercusiones legales y medidas solicitadas

La RIAA busca con estas demandas que Suno y Udio reconozcan haber infringido derechos de autor, que se impongan medidas cautelares para impedir futuras infracciones y que se otorguen compensaciones por los daños causados. La resolución de estos casos podría tener importantes implicaciones para el uso de contenido protegido en el entrenamiento de modelos de IA y establecer precedentes legales en esta área emergente.

Con estas acciones, las discográficas esperan proteger los derechos de los artistas y asegurar que la innovación en el campo de la IA respete la propiedad intelectual y el trabajo creativo de los músicos.