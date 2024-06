Una fusión de jazz y ritmos caribeños que puso a vibrar al público.

Santo Domingo, R.D. – El Teatro Nacional Eduardo Brito fue escenario de un concierto memorable el pasado sábado, donde el renombrado pianista Michel Camilo ofreció una actuación magistral que combinó jazz, música clásica y ritmos caribeños y latinos. Durante dos horas, el público se deleitó con un repertorio selecto ejecutado en formato de trío, que integra junto a Dafnis Prieto y Ricky Rodríguez, mostrando una vez más la destreza y creatividad del músico dominicano.

“Es un placer estar aquí y traerles nuestra música, almas y corazones y todo nuestro sentimiento, que compartiremos con ustedes en esta noche memorable. Este trío es muy especial y estamos en perfecta armonía porque es un encuentro con las Antillas Mayores, ya que desde Puerto Rico me acompaña en el bajo, Ricky Rodríguez, y desde Cuba el baterista Dafnis Prieto. Somos grandes amigos de más de 20 años y hemos llevado nuestra música por el mundo entero y esta noche estamos aquí llenos de buena vibra”, expresó.

Michel Camilo, un virtuoso del piano, quien ha sido siempre un embajador de la música de su país natal, fusionando el merengue con otros ritmos de la región, como los puertorriqueños, cubanos y de las Antillas. Su estilo único y su habilidad para mezclar géneros se evidenciaron en cada pieza de la velada, cada una con su propio carácter y estilo distintivo presentado ante una sala repleta de amantes de su música,

From Within: La noche comenzó con esta pieza que destaca por su complejidad armónica y melódica. Combina elementos del jazz con ritmos latinos, mostrando la destreza técnica y la emotividad de Camilo. Esta composición introspectiva fue creada para el documental del afamado cineasta Fernando Trueba, capturando la esencia del artista.

Then and Now: Enseguida, Camilo interpretó esta pieza que refleja su evolución musical. Con influencias de diferentes etapas de su carrera, la composición incluye secciones con cambios de ritmos y una interacción dinámica entre los instrumentos, demostrando la versatilidad del trío.

Spirit of the Moment: Esta composición captura la esencia de la improvisación y la espontaneidad, características fundamentales en la música de Camilo. La pieza refleja su carácter energético y vibrante, manteniendo al público al borde de sus asientos.

Mongo’s Blues: Inspirada en el legendario percusionista Mongo Santamaría, esta pieza mezcla el blues con ritmos afrocubanos. Camilo, al narrar su amistad y vecindad con Santamaría en Nueva York, ofreció una interpretación llena de sentimiento, rindiendo homenaje a su amigo con una fusión única.

Anza Lucumí: Influenciada por la música afrocubana, especialmente por los ritmos y melodías de la religión Lucumí (Santería), esta pieza es rica en percusión y tiene una fuerte presencia rítmica. La audiencia pudo sentir la profundidad cultural de cada nota.

See You Later: Con un título que sugiere un carácter más relajado y melódico, esta balada evoca sentimientos de despedida y nostalgia, permitiendo a Camilo mostrar su faceta más introspectiva y emocional.

La Con Pasa: Lleno de energía y ritmo, este tema muestra influencias de la música tradicional dominicana y otros ritmos caribeños. Camilo y su trío llevaron al público a un viaje musical vibrante y lleno de vida.

Remembrance: Una pieza evocadora y melódica, posiblemente dedicada a recordar a alguien o algún evento importante en la vida del pianista. Con un tono emotivo y reflexivo, esta composición resonó profundamente en los corazones del público.

Repercussions: Explorando las consecuencias y efectos de diferentes eventos musicales, esta pieza presenta cambios de ritmo y secciones contrastantes, manteniendo a la audiencia en un constante estado de expectación.

Caribe: Un homenaje a la región del Caribe, esta composición incorpora una variedad de ritmos y estilos típicos de la música caribeña, mostrando la riqueza cultural de la zona y la maestría de Camilo en su interpretación.

On Time: Cerrando la noche, esta pieza destaca por su precisión rítmica y su energía. Con una estructura que enfatiza la puntualidad y el control temporal, Camilo dejó una impresión duradera en todos los presentes.

La lluvia caída en la ciudad de Santo Domingo no fue excusa para que los amantes de la buena música llenarán el Teatro Nacional Eduardo Brito, a fin de disfrutar del concierto “En Trío”, que ofreció el mundialmente aclamado pianista dominicano, Michel Camilo, acompañado de los ganadores del premio Grammy, el baterista cubano Dafnis Prieto, y el virtuoso bajista puertorriqueño Ricky Rodríguez, bajo la producción de Vibra Productions del empresario artístico Billy Hasbún.

Michel Camilo es conocido por su habilidad para combinar técnicas clásicas con ritmos y estilos latinos, creando una música que es tanto técnica como emocionalmente impactante. Su discografía es amplia y variada, y las piezas interpretadas en esta velada son una muestra representativa de su talento y creatividad.

El concierto en el Teatro Nacional Eduardo Brito no solo reafirmó su estatus como uno de los grandes pianistas de nuestro tiempo, sino que también celebró la riqueza cultural y musical de la República Dominicana y del Caribe.