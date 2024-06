Alertan sobre mensajes fraudulentos que buscan robar datos personales y financieros

SANTO DOMINGO – La Policía Nacional ha iniciado una investigación para identificar y capturar a los ciberdelincuentes que están enviando mensajes de texto y correos electrónicos fraudulentos a los usuarios del Instituto Postal Dominicano (Inposdom). Estos mensajes solicitan información personal y financiera, acciones que no están en línea con las políticas de servicio al usuario de la entidad estatal.

La Dirección de Área de Policía Cibernética está ampliando las investigaciones para dar con los responsables de estas actividades delictivas. “Nuestros agentes están trabajando incansablemente para rastrear y detener a aquellos que intentan engañar y perjudicar a los usuarios del Inposdom mediante la solicitud de datos sensibles”, afirmó un portavoz de la Policía Nacional.

El Inposdom y la Policía Nacional han emitido un llamado a la ciudadanía para que se mantenga alerta ante estos intentos de fraude. Han exhortado a todos los usuarios a reportar cualquier mensaje malicioso recibido por celular o correo electrónico a las autoridades policiales para tomar las medidas pertinentes.

“Es crucial que todos estemos vigilantes y conscientes de que el Inposdom nunca solicita información personal o financiera a través de mensajes de texto o correos electrónicos. Cualquier solicitud de este tipo debe ser reportada de inmediato”, indicó un representante del Inposdom.

Este tipo de ataques cibernéticos, conocidos como phishing, buscan engañar a los destinatarios haciéndose pasar por entidades legítimas para obtener información confidencial. La Policía Nacional ha reiterado la importancia de no compartir datos personales o financieros a través de medios no verificados y de asegurarse de que las comunicaciones recibidas sean auténticas.

La Policía Nacional también ha recomendado varias medidas de seguridad para protegerse contra estos ataques, tales como verificar la autenticidad de las comunicaciones recibidas, no hacer clic en enlaces sospechosos, y no proporcionar información personal o financiera a fuentes no confiables.

“La colaboración de la ciudadanía es esencial para combatir estos delitos. Pedimos a todos que se mantengan informados y actúen con cautela para evitar ser víctimas de estos estafadores”, añadió el portavoz policial.

La investigación sigue en curso y las autoridades están utilizando herramientas avanzadas para rastrear las actividades de los ciberdelincuentes. La Policía Nacional ha asegurado que todos los recursos necesarios están siendo desplegados para resolver este caso y proteger a los ciudadanos de futuros ataques.

Mientras tanto, el Inposdom ha reiterado su compromiso con la seguridad de sus usuarios y está trabajando en estrecha colaboración con la Policía Nacional para asegurar que se tomen las acciones necesarias para detener a los responsables y prevenir futuros incidentes.

La Policía Nacional y el Inposdom agradecen la colaboración y el apoyo de la ciudadanía en este esfuerzo conjunto para mantener un entorno digital seguro y protegido.