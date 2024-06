Parceleros denuncian desaprensivos amenazan con despojarlos de las tierras que poseen desde hace más de 70 años

SAN JUAN DE LA MAGUANA. Parceleros de la Reforma Agraria de San Juan de la Maguana demandan del presidente Luís Abinader frenar la invasión de terrenos debido a que están siendo amenazados nuevamente por grupos desaprensivos que se han dado a la tarea de pretender desalojarlos de los predios que poseen por más de 70 años.

Es el caso de la envejeciente Sofina Aquino, parte de los parceleros ubicados en la sección de Mogollón, en el municipio cabecera de la provincia San Juan, quienes están dispuestos a protestar para evitar ser víctimas de quienes buscan quitarle las tierras que por años tienen produciendo arroz para el llevar el sustento de sus familiares.

“Soy una señora de 96 años. Aquí nacieron mis hijos. Somos gentes de trabajo y esta parcela número 5815, la estoy trabajando desde que tenía 20 años y pico, pero en los últimos años estamos viviendo un infierno porque un grupo de desaprensivos buscan, mediante mafia, apoderarse de esos terrenos, los cuales están sembrados de arroz, y estoy dispuesta a morir peleando”, aseguró con gran impotencia.

“Esa gente me quieren matar por lo mío, pero no hay autoridad, sino complicidad”, proclamó Sofina Aquino, a su salida del Instituto Agrario Dominicano (IAD).

Sus tierras están ubicadas en un título provisional del IAD correspondiente a la Parcela Catastral No. 19-B.2-G del D.C. No. 2. Se trata de 65 tareas de conformidad a la ley No. 5875 de fecha 27 de abril de 1962, sobre Reforma Agraria.

La envejeciente reveló que en el año 2002 el expresidente Hipólito Mejía le dio su título provisional a través del entonces director de Instituto Agrario Dominicano (IAD), Tomas Hernández Alberto, pero que al pasar diferentes cambios de gobiernos se le ha dificultado, por falta de ayuda, obtener el título definitivo, por lo que demandó de las autoridades ir en su auxilio.

Reveló que cuántas veces se acerca un cambio de gobierno o de funcionarios surgen nuevos grupos de desaprensivos con el objetivo "de pescar en mar de revuelto" sobre la base de que supuestamente tienen apoyo político.