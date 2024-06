El Kremlin critica la respuesta "poco constructiva" de Occidente a la propuesta de alto el fuego de Putin

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) – El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha lamentado este sábado la falta de voluntad mostrada por Ucrania y sus aliados para responder de manera constructiva a la propuesta de paz reiterada el pasado viernes por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Según Peskov, la respuesta de Occidente ha sido "de naturaleza poco constructiva", según declaraciones recogidas por la agencia rusa TASS.

Putin ofreció nuevamente sus condiciones para participar en negociaciones con Ucrania, las cuales incluyen la admisión por parte de Kiev de la soberanía rusa sobre las zonas actualmente bajo control ruso. Estas condiciones han sido rechazadas categóricamente por las autoridades ucranianas, que las ven como un ultimátum inaceptable.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha descrito la propuesta de Putin como un "ultimátum" y una manifestación de lo que llama "la nueva ola del nazismo ruso". Zelenski ha señalado que las demandas territoriales de Putin son una "calumnia histórica" y ha advertido que esta "nueva ola de nazismo ruso" se extenderá si no se detiene.

En paralelo, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, ha instado a los participantes en la conferencia sobre Ucrania, organizada por Zelenski y que comenzó este sábado en Suiza, a considerar las propuestas de paz de Putin si realmente desean "salvar al mundo".

Zajarova afirmó: "Si quieren salvar el mundo, discutan la propuesta de Vladimir Putin. El presidente ruso lo dijo todo y mostró el verdadero camino hacia la paz. Sólo aquellos que no quieren la paz no pueden ver, no pueden entender".

La cumbre de paz, inaugurada en Lucerna, Suiza, por Zelenski y la presidenta suiza, Viola Amherd, busca un consenso internacional sobre una fórmula de paz para Ucrania. Sin embargo, la ausencia de Rusia en la cumbre subraya las profundas divisiones y desafíos para alcanzar un acuerdo. Cerca de un centenar de países y organizaciones internacionales están participando, pero la negativa de Rusia a retirar sus fuerzas y devolver la soberanía de las regiones ocupadas sigue siendo un obstáculo significativo.

Estados Unidos, representado por la vicepresidenta Kamala Harris y el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan, reafirma su respaldo a Ucrania frente a la agresión rusa. La participación de líderes como el presidente dominicano Luis Abinader también subraya el compromiso global con los esfuerzos de paz.

La cumbre se desarrolla en un contexto de tensiones y desafíos globales, con la comunidad internacional buscando soluciones que promuevan la paz y la cooperación. La propuesta de Putin, aunque rechazada por Ucrania y sus aliados, sigue siendo un punto de debate sobre el futuro del conflicto y las posibles vías hacia la paz.

Mientras tanto, las autoridades rusas continúan defendiendo sus acciones y propuestas, en medio de una fuerte resistencia y condena internacional. La insistencia de Putin en sus condiciones para la paz refleja las profundas divisiones y la complejidad del conflicto, que sigue afectando a millones de personas en la región.

A medida que la cumbre avanza, las discusiones se centran en cómo abordar las demandas de cada parte y buscar un camino hacia la reconciliación. La esperanza de Zelenski y otros líderes mundiales es que el encuentro en Suiza pueda marcar un punto de inflexión y abrir el camino para un futuro de paz y estabilidad en Ucrania y la región circundante.

La cumbre de paz en Lucerna es un escenario crucial para las negociaciones internacionales sobre Ucrania. La propuesta de Putin y las reacciones de Ucrania y sus aliados muestran las dificultades y tensiones en el camino hacia la paz. A medida que los líderes mundiales debaten, la comunidad internacional observa con la esperanza de que se logre un acuerdo que ponga fin al conflicto y promueva la estabilidad y la cooperación global.