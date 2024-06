La segunda fase, que está actualmente en desarrollo, incrementará la capacidad total instalada a 258 MWh.

La Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A. (CIFI), comisionada por EGE Haina S.A., SGN Energía S.A., y Monte Rio Power Corporation LTD, ha asegurado un financiamiento de US$322.5 millones destinado a la construcción y operación de la central termoeléctrica SIBA Energy en el municipio de Boca Chica, República Dominicana. Este proyecto es vital para mejorar la estabilidad del sistema eléctrico del país, especialmente durante los picos de demanda, cuando otras fuentes de energía no la pueden cubrir.

CIFI Services, S.A. lideró y ejecutó una financiación puente que alcanzó US$120 millones, comenzando en diciembre de 2022 con un aporte del Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I, administrado por AFI Universal y cuyo gestor de financiamientos es CIFI AM, por US$72 millones. Estas aportaciones permitieron la construcción del ciclo abierto de la central SIBA, logrando una capacidad instalada neta de 188 MWh. Además, se estructuró un financiamiento de largo plazo de US$322.5 millones para repagar los préstamos puente y financiar la construcción del ciclo combinado, incrementando la capacidad a 258.4 MWh para un costo total de inversión de US$432.5 millones.

El proyecto, clasificado como prioridad nacional por el gobierno dominicano, se está desarrollando en dos fases. La primera fase, iniciada en abril de 2022, incluyó la instalación de turbinas de combustión con capacidad dual para gas natural y diésel. Esta fase, fue inaugurada el 23 de febrero de 2023, y puesta en marcha el 30 de mayo de 2023.

Actualmente, la segunda fase se encuentra en construcción, y se espera concluir en febrero de 2025. Esta fase añadirá generadores de vapor de recuperación de calor, aumentando la capacidad total de la planta en 70 MWh.

El financiamiento de largo plazo incluye líneas de crédito Stand By y de capital de trabajo por US$22.5 millones de Bladex y la participación de 12 bancos, sumando aproximadamente US$300 millones. Entre los participantes se encuentran el Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I (US$72 millones), Banreservas (US$60 millones), Banco Múltiple BHD, S.A. (US$50 millones), BHD International Bank (Panamá) S.A. (US$10 millones), Banco Popular Dominicano, S.A. (US$20 millones), Popular Bank, Ltd. Inc. (US$20 millones), Banco Múltiple Promerica de la República Dominicana, S.A. (US$15 millones), St. Georges Bank & Company Inc. (US$10 millones), Banistmo, S.A. (US$20 millones), CIFI LATAM S.A. (US$17.45 millones), Banco Ficohsa Panamá(US$5 millones) y el BPR Bank S.A. (US$0.55 millones).

La central termoeléctrica SIBA generó 268,400 MWh en 2023, evitando la emisión de ~36 mil toneladas de carbono a la atmósfera, gracias a que la generación a gas es menos contaminante que otras fuentes de combustibles fósiles, y beneficiando a más de 160 mil personas con acceso a energía. Durante la operación de la fase I y construcción de la fase II, aproximadamente 185 trabajadores mayormente de la zona serán contratados.

María Alejandra Vega, Oficial Senior de ASG de CIFI, comentó: "El proyecto SIBA refleja el gran trabajo realizado por equipos multidisciplinarios de los desarrolladores para cumplir con altos estándares ambientales y sociales".

Antonio Arauz, Director de Inversión en CIFI, añadió: "Liderar este proyecto ha sido un honor y un privilegio. La colaboración y el esfuerzo de todos los involucrados han sido fundamentales para materializar este desafío. Un agradecimiento especial a EGE Haina, SGN y Monte Rio Power Corporation, así como al dedicado equipo de SIBA, por su profesionalismo y determinación a lo largo de todo el proceso".

El proyecto SIBA contribuye significativamente a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular los ODS 7 (Energía asequible y no contaminante), 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y 13 (Acción por el clima).