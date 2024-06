Las Águilas Cibaeñas reciben Francisco Pérez mientras los Leones del Escogido captan a Yohan Ramírez

Las Águilas Cibaeñas han reforzado su bullpen al adquirir al relevista zurdo Francisco Pérez en un intercambio que envió al lanzador Yohan Ramírez a los Leones del Escogido.

En cuatro temporadas en la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM), Pérez ha demostrado su habilidad con una efectividad de 3.38 y una impresionante proporción de más de un ponche por entrada en 18 apariciones desde el bullpen.

Este talentoso lanzador zurdo se unirá a un sólido grupo de relevistas en las Águilas, incluyendo a Luis González, Williams Jerez y Jhordany Mézquita.

Actualmente, Francisco Pérez, de 26 años, está jugando con Las Vegas, la sucursal AAA de los Atléticos de Oakland, donde ha mantenido un récord de 1-2 y una efectividad de 5.20 en 25 relevos.

Francisco-Perez

A pesar de las condiciones favorables para los bateadores, Pérez ha ponchado a 34 bateadores en 27.2 entradas.

Con experiencia en las Grandes Ligas con los equipos de Cleveland, Washington y Oakland, Pérez aporta una valiosa combinación de juventud y experiencia al bullpen de las Águilas.

Los Leones del Escogido continúan agresiva estrategia en el mercado de cambios

En cambio Yohan Ramírez, de 29 años, actualmente juega en las Grandes Ligas con los Dodgers de Los Ángeles, donde ha destacado con una efectividad de 3.27, un WHIP de 0.91 y 7 ponches en 11.0 entradas.

Desde su debut en las Grandes Ligas en 2020, ha lanzado para varios equipos, incluyendo los Marineros de Seattle, Guardianes de Cleveland, Medias Blancas de Chicago, Mets de Nueva York y Orioles de Baltimore, acumulando una efectividad combinada de 4.22 en 149.1 innings.

Con un arsenal que incluye un sinker a 95 mph, un slider a 82 mph, una bola rápida de cuatro costuras a 95 mph, una curva a 82 mph y un cambio de velocidad a 89 mph, Ramírez se destaca por su versatilidad y capacidad para dominar a los bateadores.

En la LIDOM, Ramírez fue seleccionado por las Águilas en la decimosexta ronda del Sorteo de Novatos del 2017 y ha jugado desde el 2018 hasta la temporada pasada, logrando una efectividad de 4.30 y 38 ponches en 37.1 entradas.

Este intercambio es el octavo movimiento estratégico de la gerencia de Operaciones de Béisbol del Escogido, liderada por Luis Rojas.

A través de diversas negociaciones, los Leones han reforzado su equipo con jugadores clave como Yamaico Navarro (1B), Ramón Laureano (OF), Zoilo Almonte (OF), William Lugo (IF), Domingo Acevedo (P), Dennis Santana (P) y Jean Segura (IF), además de obtener dos selecciones para el Sorteo de Novatos 2024.

Francisco Pérez se despide de los Leones con una efectividad de 3.38, un WHIP de 1.25 y 20 ponches en 16.0 entradas con el club desde el 2020 hasta el 2023.

La gerencia de Operaciones de los Leones le deseó éxito en esta nueva etapa de su carrera con las Águilas Cibaeñas.