El talentoso actor irlandés se adentra en los oscuros pasillos de la historia estadounidense

Tras el avasallador éxito de "Oppenheimer" en la temporada de premios recién concluida, el destacado actor Cillian Murphy se sumerge en un nuevo proyecto cinematográfico que promete llevar al público a los tumultuosos años del sindicalismo en Estados Unidos.

Universal Pictures ha tomado las riendas de esta versión cinematográfica de un relato ensangrentado que arroja luz sobre uno de los crímenes más infames que sacudieron la industria minera estadounidense en la década de los 60, en el contexto del movimiento sindicalista.

El talentoso actor irlandés, decidido a capitalizar su reciente éxito en los Oscar por su interpretación magistral como J. Robert Oppenheimer, no pierde tiempo y se embarca como productor y protagonista en esta próxima película.

Murphy ya tiene entre manos su próximo desafío: la adaptación de la novela "Blood Runs Coal: The Yablonski Murders and the Battle for the United Mine Workers of America", escrita por Mark A. Bradley.

Según los informes de Deadline, que recoge Prensa Latina, Universal ha asegurado todos los derechos de dicha novela, que promete una narrativa épica sobre los tumultuosos comienzos del sindicalismo minero en Estados Unidos, situada a finales de los años 60 en las minas de carbón de Pensilvania.

La trama sigue la vida de Jock Yablonski, un humilde minero convertido en activista del sindicato United Mine Workers tras la trágica muerte de su padre en una explosión.

La lucha incansable de Yablonski por la seguridad, las condiciones laborales y la atención médica de sus compañeros choca frontalmente con los intereses corruptos encarnados por Tony Boyle, líder sindical dispuesto a cualquier cosa por mantener su poder.

La historia alcanza su punto culminante en la fatídica Nochevieja en la que Boyle ordena el brutal asesinato de Yablonski y algunos de sus familiares, marcando así uno de los episodios más oscuros de la historia laboral estadounidense.

Para llevar esta historia a la pantalla grande, los guionistas Jez Butterworth ("Spectre", "Ford v Ferrari") y John-Henry Butterworth ("Indiana Jones y el dial del destino") se unen nuevamente en un desafío que promete ser tanto épico como conmovedor, como lo demuestra su colaboración previa en "Al filo del mañana", la película de acción que protagonizaron Tom Cruise y Emily Blunt.