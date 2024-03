Una aventura cinematográfica que cruza fronteras, uniendo talento dominicano y mexicano

Santo Domingo.- En una movida que promete llenar de risas y melodías las salas de cine de México, "Canta y No Llores", la más reciente comedia dominicana, hace su gran debut, marcando un hito en la colaboración cinematográfica entre República Dominicana y España. Protagonizada por un elenco estelar que incluye a Consuelo Duval, Michelle Rodríguez y Lumy Lizardo, esta producción se erige como un testimonio vibrante del poder de la resiliencia y el optimismo.

Producción de alto calibre, "Canta y No Llores" es el fruto de la colaboración entre Churriwood SRL y Canta y No Llores Films Spain, contando con el apoyo de asociados de renombre como AF, BTF Media y Ebribari Audiovisual. Bajo la dirección magistral de Félix Sabroso y la distribución experta de Star Distribution, la película promete no solo entretener, sino también conectar con el público a través de una historia llena de corazón y humor.

La trama nos sumerge en la vida de cuatro mujeres valientes que, ante conflictos personales y familiares, demuestran que el amor, la música y un buen sentido del humor pueden superar cualquier adversidad. Desde las aspiraciones transfronterizas de Beli hasta los retos cotidianos de Pepa, Lucía y Caro, la película ofrece un viaje repleto de emociones, risas y, sobre todo, música.

El estreno en México no es solo un logro cinematográfico, sino también un paso adelante en la proyección internacional del cine dominicano y una muestra de la capacidad de las producciones latinas para capturar la atención de audiencias globales. Con el respaldo de Disney y su subsidiaria Star, "Canta y No Llores" se posiciona como un vehículo para la expansión y el reconocimiento del talento latino en el escenario mundial.

Con una producción que se extendió por cinco semanas en Santo Domingo y que contó con la participación de más de 200 personas, el filme no solo es una celebración de la cultura dominicana, sino también un escaparate del compromiso y la pasión de los involucrados en su creación. La música, elemento central de la película, viene de la mano de Alex Mansilla, cuyos arreglos prometen ser tan memorables como la historia que se narra.

"Canta y No Llores" no es solo una película; es un recordatorio de que, sin importar los obstáculos, siempre hay espacio para la alegría y el optimismo. Invitando a espectadores de todas las edades a una experiencia cinematográfica inolvidable, esta producción se alista para conquistar corazones y demostrar que, en efecto, cantando y riendo, la vida se vive mejor.