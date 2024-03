Según la Enciclopedia Humanidades (2023), el modernismo fue más que un simple movimiento literario; fue un terremoto cultural.

Por Yadhira Núñez

En el vasto escenario de la literatura, un movimiento audaz y exuberante se alzó en el del siglo XIX, desafiando las convenciones establecidas y dando vida a una nueva era de expresión artística: el modernismo. Surgiendo como un faro de innovación y rebeldía, este movimiento abrazó la experimentación y la búsqueda de la belleza en sus formas más exquisitas y a menudo inusuales.

Según la Enciclopedia Humanidades (2023), el modernismo fue más que un simple movimiento literario; fue un terremoto cultural que sacudió los cimientos del arte y la percepción humana. Rompiendo con las tradiciones del pasado, los modernistas exploraron nuevos territorios estéticos, fusionando lo viejo y lo nuevo en una sinfonía de palabras y colores. Desde las calles bulliciosas de la ciudad hasta los rincones más oscuros del alma humana, el modernismo capturó la complejidad del mundo moderno con emociones deslumbrantes.

En esta era de cambios vertiginosos los modernistas se convirtieron en los arquitectos de una nueva literatura, desafiando las normas establecidas y redefiniendo los límites del arte literario y desafiando así al espectador a mirar más allá de lo evidente hacia lo desconocido.

Desde los versos libres hasta la pintura abstracta, el modernismo abrazó la libertad creativa y la expresión individual como nunca antes. En un mundo en constante cambio, el modernismo se erigió como un faro de esperanza y renovación, desafiando a las generaciones futuras a seguir su estela de audacia y visión.

Este movimiento no se acomodó en las reglas ni normas sociales del lenguaje, más bien creó su propia forma, más libre y diferente.

Como cita la Enciclopedia Humanidades (2023), una de las características más distintivas del modernismo es su énfasis en la individualidad del artista y en la expresión de la subjetividad. Los modernistas buscan plasmar sus emociones, experiencias y visiones del mundo en sus obras, utilizando un lenguaje poético cargado de simbolismo y metáforas. Asimismo, el modernismo se caracteriza por su atención al detalle y su cuidado en la forma, utilizando recursos como la musicalidad del verso, la aliteración y la sinestesia para crear una experiencia estética única.

Otra característica importante del modernismomencionada por la Enciclopedia Humanidades (2023), es su enfoque en temas universales y existenciales, como el amor, la muerte, la soledad y el destino. Los modernistas exploran la complejidad de la condición humana y la ambigüedad de la realidad, cuestionando las verdades absolutas y buscando nuevas formas de comprender el mundo. En este sentido, el modernismo se convierte en un espacio de reflexión y experimentación, donde los artistas buscan trascender las limitaciones del lenguaje y la percepción para alcanzar una comprensión más profunda de la existencia humana.

Rubén Darío, creador de tan vasto movimiento, genio del modernismo, se y escritor de Azul, una de las obras más representativas de Rubén Darío. "Venus", presente en la aclamada obra de Rubén Darío, "Azul…", publicada en 1888, aborda el tema del amor y la distancia entre los amantes. En este soneto, el poeta hace referencia a la incertidumbre del amor y a la distancia insuperable que separa a los amantes, cuyas vidas parecen estar irremediablemente separadas

Sus versos están llenos de color, sensualidad y exotismo, y reflejan su fascinación por la belleza y el misterio del mundo. Además, Darío incorpora elementos de la mitología, la historia y la cultura en su poesía, creando un universo poético único y fascinante, así como lo demuestra el siguiente texto extraído del libro Azul donde se demuestra la pasión del autor hablando de lo difícil que se le hace dejar de amar.

Venus

P. 136 « ¡Oh reina rubia! –díjele– mi alma quiere dejar su crisálida, Y volar hacia ti, y tus labios de fuego besar, Y flotar en el nimbo que derrama en tu frente luz pálida, Y en siderales éxtasis no dejarte un momento de amar.»

El aire de la noche refrescaba la atmósfera cálida. Venus, desde el abismo, me miraba con triste mirar.

José Martí: fue un político y escritor cubano, destacado como precursor del modernismo hispanoamericano y un líder intrínseco de su amado pais. Un poema representativo de Martí es "Versos sencillos". En esta obra, Martí muestra una profunda conexión con la naturaleza y una sensibilidad hacia los aspectos más simples de la vida. Estos versos reflejan su sencillez, búsqueda de libertad, justicia y amor universal, temas recurrentes en el modernismo. Además, Martí utiliza un lenguaje directo y emotivo para transmitir sus ideas, y su poesía se caracteriza por su simplicidad y claridad, como la que veremos a continuación:

Versos Sencillos

Yo vengo de todas partes,

Y hacia todas partes voy:

Arte soy entre las artes,

En los montes, monte soy.

Yo sé los nombres extraños

De las yerbas y las flores,

Y de mortales engaños,

Y de sublimes dolores.

Amado Nervo: fue un poeta mexicano, amante del periodismo y un gran hombre de familia, escribió un poema emblemático llamado, "En paz". En esta obra, Nervo explora temas de espiritualidad, amor y trascendencia. Su poesía se distingue por su tono melancólico y su profunda introspección.

Nervo utiliza un lenguaje lírico y evocador para expresar sus sentimientos más íntimos, creando una atmósfera de serenidad y reflexión. Además, su estilo se caracteriza por el uso de imágenes poéticas y metáforas sugerentes. Este poema Nervo reconoce que pueden existir dificultades y que la vida de todos modos no le prometió que no estarían, recuerda momentos de serenidad, de amor experimentado, muestra actitud de agradecimiento hacia la vida, independientemente de las dificultades que esta pueda traer. El autor está conforme con la vida y demuestra que no siente resentimiento a pesar de que algo pueda ser de otra manera.

Hallé sin duda largas las noches de mis penas;

mas no me prometiste tan sólo noches buenas;

y en cambio tuve algunas santamente serenas…

Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.

¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!

Leopoldo Lugones: Poeta argentino con una profunda erudición, se destacó como el principal representante del modernismo en Argentina y una figura de gran influencia en la literatura hispanoamericana. Su obra "Los crepúsculos del jardín" es una de las más emblemáticas. En estos poemas, Lugones explora temas de amor, muerte y decadencia, y su poesía se caracteriza por su tono oscuro y su atmósfera melancólica. Lugones utiliza un lenguaje rico y musical para crear imágenes poderosas y evocadoras, y su poesía se distingue por su complejidad y profundidad emocional. Además, Lugones experimenta con la forma poética, utilizando recursos como la métrica irregular y la rima consonante para expresar sus ideas de manera original y creativa.

Algo llora en los árboles espesos.

El alma, enferma de divinos males,

Quiere unir en las copas inmortales,

A la inquietud ambigua de tus besos

El sabor de las églogas pradiales.

Manuel Machado: fue un poeta español muy destacado, su poema, "Alma" es un poema representativo de Machado. En esta obra, Machado explora temas de amor, pasión y deseo, y su poesía se caracteriza por su sensualidad y su emotividad. Machado utiliza un lenguaje directo y apasionado para expresar sus sentimientos más íntimos, y su poesía se distingue por su sinceridad y autenticidad. Además, Machado experimenta con la forma poética, utilizando recursos como la repetición y la anáfora para enfatizar sus ideas y crear un ritmo envolvente y cadencioso.

Al llegar la tarde,

Pobre pajecillo,

con labios de rosa,

con ojos de idilio;

al llegar la noche,

junto a los macizos

de arrayanes vaga,

cerca del castillo.

En resumen, el modernismo se destaca como un movimiento singular en la historia de la literatura, donde los escritores hispanoamericanos exploraron temas de relevancia universal. Su experimentación con el lenguaje y la forma poética, así como su búsqueda de una expresión personal y original, son características distintivas. Cada autor contribuyó con su propio estilo y perspectiva al modernismo, enriqueciendo así la literatura de su época y dejando un legado perdurable en la historia de la poesía hispanoamericana dentro de este vasto movimiento.

