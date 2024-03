En la parte artística se contará con la colaboración de George Dance y la performance la actriz Nathalia Herrera.

El Festival Grito de Mujer con sede en la República Dominicana, extiende la invitación gratuita a la celebración de su decimocuarta edición, a celebrarse el sábado 23 de marzo, de 2 a 6 pm, en el atrio central del Acrópolis Business Mall, donde se desarrollará una amplia agenda enfocada especialmente en la mujer y la familia, siendo fieles a la misión social de llevar mensajes de autoestima, empoderamiento y cero tolerancia contra la violencia hacia las mujeres y las niñas que, desde hace catorce años, caracteriza al festival que cuenta con una amplia cobertura a nivel internacional. Este evento llega a ustedes gracias a M The Marketing-Comunidad Emprendedora y An Inspiring Mom, con el apoyo del equipo Grito de Mujer República Dominicana y la Fundación Mujeres Poetas Internacional MPI, Inc.

La maestra de ceremonias será la locutora Jen Sánchez. Las palabras de bienvenida estarán a cargo de Nelsy Pérez, Ceo fundadora de M The Market Comunidad Emprendedora y de Gennie Redondo, Relacionadora Pública Grito de Mujer.

Dentro del programa se encuentran la participación de mujeres empresarias y emprendedoras expertas de distintas áreas, quienes estarán presentando paneles contra la violencia hacia la mujer en sus distintas vertientes, entre ellas: Gisel Castillo, Ceo Women Met Latam, Amarilys Durán, Presidente de la Federación de Mujeres Empresarias (Fem), Yanira Fondeur, Presidente de la Fundación Vida sin violencia (Funvida), Virenny Luciano, Ceo de Mujeres Poderosamente Libres, Sonia Perozo, Ceo de la Fundación Rescatando Mariposas, Ruth Ocumarez,Ex Miss República Dominicana Universo, Marivell Contreras, destacada comunicadora social y las escritoras: Clemencia Gómez, Ashley Almanzar, y Doraliz Castillo.

En la parte artística se contará con la colaboración de George Dance, la performance la actriz Nathalia Herrera, la narración teatral de un cuento del Profesor Juan Bosch a cargo Lucina Jiménez, vicepresidenta de la Fundación Anacaona Teatro y directora del teatro de la Unphu y la interpretación de Yanet Reinoso, cantante y compositora. En la sección “Poesía es mi grito” colaborarán los poetas: Rafael Román, Derissé De León, Indhira Itsuki, Víctor De Óleo, Lery Laura Piña, Nicole Mateo, Angela Suazo, Carmen Plasencia, Thaís Espaillat, Omar Messón, Estela Perozo de Hazeth y la colaboración especial del actor dominicano y escritor Geraldo “El Cuervo” Mercedes.



También se contará con la charla “Causas del Feminicidio y Pinceladas Preventivas” por Enriquillo Amiama, Artista Plástico, Ex Director del Museo de Arte Moderno. Seguida de la entrega de reconocimientos. El cierre contará con la interpretación del himno Grito de Mujer, una composición de Zaida Pérez de Nicaragua a cargo de la cantante invitada.

Grito de Mujer es una causa nacida en República Dominicana, creada por la escritora Jael Uribe, que celebra durante todo el mes de marzo una cadena mundial de más de doscientos eventos con sello de mujer en más de 30 países. Más detalles siguiendo al festival en sus redes sociales o visitando su página www.gritodemujer.com