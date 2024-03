Especialistas señalan que a partir de la edad indicada “el cuerpo de la mujer inicia el descenso natural de la ovulación y con ella aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama".

Por el Dr. James A. Rowland Cruz*

En el mundo de hoy, va en aumento el número de mujeres que pudiendo concebir una criatura, sin embargo, cada vez que se les cuestiona si desean tenerlo, contestan invariablemente que no. Y cuando se les pregunta por qué no quieren tenerlo, pudiendo procrearlo, la respuesta es variada. Muchas dicen que un hijo no es su prioridad en la vida; otras alegan que no quieren complicarse su existencia, con todo lo que significa la atención de un bebe, luego de un niño y posteriormente de un adolescente; otras dicen que lo que tienen en mente es viajar, conocer el mundo, y que un bebe les troncharía esos planes; otras justifican su negativa alegando que un infante les traería muchos problemas en su lugar de trabajo; otras responden afirmando que sencillamente no les interesa tener un hijo. Y muchas razones o motivos más que podríamos agregar a la lista anterior.

Ahora bien, ¿es saludable para una mujer no haber querido tener un hijo en sus años fértiles? Antes de contestar esa interrogante, debemos recordar que la procreación es una tarea de dos, de un hombre y una mujer. El hombre aportando el espermatozoide y la mujer el óvulo. Hasta ahora, no ha sido posible lograr traer al mundo un ser humano con la intervención de solo un espermatozoide o de solo un óvulo. Ambos elementos son necesarios, son imprescindibles para crear vida humana. Así las cosas, si la mujer que pudiendo procrear no lo desea, no le interesa, pero tiene su pareja, sea esposo o conviviente, ambos deberán estar de acuerdo en no traer la criatura a la vida, porque si ella no quiere, pero él sí, el conflicto estará presente y dificultará sensiblemente la relación de la pareja, asomándose la posibilidad de un divorcio, e incluso se han dado casos en los que el hombre ha procreado su hijo con otra mujer, aun vinculado a la que no desea procrear, y esta situación es fuente de más conflictos entre los miembros de la pareja, por la infidelidad, si no están unidos por el vínculo matrimonial, o por el adulterio, si lo están, que envuelve.

Ahora bien, en cuanto a la pregunta de si es saludable para la mujer no haber querido quedar embarazada en los años fértiles de su vida sexual, nos vamos a auxiliar, para contestarla, de las consideraciones al respecto, de dos reconocidos ginecólogos dominicanos, el Dr. Mario Lama y la Dra. María de la Rosa, conforme aparecen publicadas en el periódico digital Diario Libre, en su edición de fecha 15 de marzo de 2024: “ A partir de los 35 años aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades por la falta de maternidad entre un 1.2% y 1.7% superior al resto de la población femenina.” Los especialistas mencionados, continúan señalando que a partir de la edad indicada “el cuerpo de la mujer inicia el descenso natural de la ovulación y con ella aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama, de ovario y endometrio, así como enfermedades del sistema vascular si la mujer nunca se ha embarazado. La mujer que no tiene hijos tiene una exposición constante a los estrógenos y esta exposición predispone al desarrollo de cáncer de mama que es dependiente de los estrógenos. Lo mismo ocurre cuando utiliza métodos de planificación hormonales por tiempo prolongado.”

Ahora bien, como todo en la vida no puede ser solo preocupación, los reconocidos ginecólogos mencionados recomiendan a aquellas mujeres que deciden no tener hijos, someterse a “chequeos rutinarios con vigilancia en las mamas, endometrio y los ovarios, así como llevar un estilo de vida saludable y dieta balanceada, mantener una buena actividad física, evitar exponerse al cigarrillo y otras sustancias que puedan ser toxicas para el organismo como el exceso de consumo de alcohol, hookah, drogas y radiaciones, entre otras.”

*James A. Rowland Cruz es abogado.