Una noche de reconocimiento a jóvenes músicos clásicos en Santo Domingo resalta el compromiso de Altice con la Cultura

En un esfuerzo conjunto por fomentar y celebrar las artes, Altice Dominicana, junto con la Cámara de Comercio Británica (Britcham) y otras entidades, lideraron la tercera edición del Young Musician of the Caribbean Award (YMoCA), un certamen que se ha posicionado como una plataforma vital para el reconocimiento y la promoción de jóvenes talentos musicales del Caribe apasionados por la música clásica.

La ceremonia de premiación, seguida de una velada especial en el Bar del Teatro Nacional de Santo Domingo, no solo sirvió como celebración de los logros de los participantes sino también como un reflejo del compromiso de Altice Dominicana con la promoción cultural en la República Dominicana.

Gilda Vásquez, vicepresidenta corporativa de Altice Dominicana, destacó la importancia de este evento como un testimonio del esfuerzo y la determinación de los jóvenes músicos para avanzar en sus carreras, así como la evidencia de la cooperación entre la Britcham y el desarrollo cultural del país.

La competencia YMoCA, organizada por la Britcham DR, la Associated Board of the Royal Schools of Music de Londres, y la Universidad de Bangor en Gales, busca no solo estimular y concientizar a los jóvenes sobre la trascendencia de la música más allá de las fronteras culturales y geográficas sino también ofrecerles oportunidades únicas de formación en el Reino Unido.

Con participantes de 12 a 26 años de diversos países caribeños, el certamen destacó por su formato inclusivo y competitivo, comenzando con una primera ronda de audiciones en línea y culminando en una fase final presencial en la República Dominicana, donde se seleccionaron a los ganadores.

Este evento resalta el compromiso de Altice Dominicana y la Britcham con el fomento de la educación musical y la cultura, brindando a los jóvenes talentos del Caribe una plataforma para el desarrollo y la exposición de su pasión por la música clásica, al tiempo que promueve el intercambio cultural y educativo entre el Caribe y el Reino Unido.