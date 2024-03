El mandatario defiende la legitimidad y relevancia del encuentro con medios de comunicación

Santo Domingo.- En respuesta a las solicitudes de suspensión de La Semanal, el presidente Luis Abinader anunció esta tarde que no acatará dicha petición, argumentando que este encuentro con los medios no viola ninguna ley y, por ende, no es objetable desde el punto de vista moral ni ético.

El mandatario afirmó que La Semanal es un espacio fundamental para dialogar con los medios y abordar temas de interés que conciernen a la población dominicana. Destacó que, durante estas sesiones, se brinda la oportunidad a los periodistas de plantear preguntas sobre diversos asuntos, sin que exista injerencia alguna por parte del gobierno en la selección de los temas a tratar.

"Nadie del gobierno sugiere a los periodistas presentes que deben preguntar al mandatario", afirmó Abinader, enfatizando que La Semanal se ha convertido en un espacio abierto y transparente para el intercambio de información y opiniones entre el Ejecutivo y los medios de comunicación.

El presidente también señaló que, en muchas ocasiones, las preguntas formuladas durante La Semanal no están necesariamente relacionadas con los temas centrales que se pretenden abordar, lo cual demuestra la libertad e independencia con la que los periodistas ejercen su labor durante este encuentro semanal.

Con esta decisión, el presidente Abinader reafirma su compromiso con la libertad de expresión y el derecho a la información, al tiempo que defiende la importancia de mantener espacios de diálogo y transparencia entre el gobierno y los medios de comunicación para garantizar una sociedad informada y participativa.