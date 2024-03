La magnitud del fraude asciende a US$16 millones de dólares y RD$7 millones de pesos, afectando a 413 querellantes con potencial para unirse otros 60 más.

Santo Domingo, 14 de marzo de 2024.-La Dirección Nacional de Persecución de Delitos Financieros del Ministerio Público ha presentado una acusación formal por lo que se considera el mayor fraude financiero relacionado con criptomonedas y falsos puestos de Bolsa de Valores hasta la fecha. Esta acusación ha sido asignada al séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional para la audiencia preliminar de conocimiento de pruebas.

El equipo legal del Ministerio Público, encabezado por los Licenciados Yeni Berenice Reynoso, Ivan Feliz, José Agustín de la Cruz, Pelagio Alcántara y Karina Concepción Medina, después de una exhaustiva investigación, ha imputado a Jairo González Duran, Kelmin Santos Rodríguez, Leandro González Espinal, Gregorix Polanco Estévez, Moisés González Rodríguez, William Mejía Martínez, y a varias sociedades comerciales, entre ellas Harvest Trading Cap.SRL, Harvest Group y Asociados SRL, Harvest Trading Academy, SRL y Moon Capital SRL, por una serie de delitos graves.

Los abogados que representan a algunas de las víctimas, como Cesar Amadeo Peralta, Danilo Lapaix y José Nicomedes Peralta, han revelado la magnitud del fraude, que asciende a US$16 millones de dólares y RD$7 millones de pesos, afectando a 413 querellantes con potencial para unirse otros 60 más. El escrito de acusación consta de 279 páginas y se espera que las pruebas presentadas abarquen unas 5 mil páginas.

Los acusados enfrentan cargos que incluyen asociación de malhechores, estafa, operaciones de puestos de Bolsa de Valores sin autorización, captaciones de fondos ilegales mediante sistemas informáticos y lavado de activos, lo que podría resultar en condenas de hasta 20 años de prisión.

El abogado Amadeo Peralta, reveló que el imputado Jairo González, desvió gran parte de los recursos hacia un Bróker en los Estados Unidos llamado Interactive Bróker, así como hacia un Bróker en las Bahamas llamado Infinox Capital y otro Bróker en Oceanía llamado FX Primus, así como en Chipre y que en el país pagaba intereses de hasta un 15% mensual, intereses desde mínimo de un 180% anual hasta pagar un 435% anual.

Dijo que esos intereses eran en promedio 104 veces más alto los intereses que pagaban los bancos comerciales en el mercado y que el retorno diario de ganancias para los inversionistas era de hasta un 15 % diario que ha sido la tasa más alta registrada que se ha pagado por rendimientos en los mercados bursátiles con Criptomonedas, lo que era lógico en un sistema piramidal fraudulento.

Reveló que actualmente se llevan a cabo múltiples investigaciones contra otras falsas sociedades algunas de las cuales están ya en manos de los tribunales entre ellas como PIPSCHASERS CAPITAL, S.R.L, TRADING BY MANUEL ROCA, S.R.L., DIGITAL CAPITAL INVESTMENT DCI, EIRL, GAME OVER FOREX EIRL, HDLS DIGITAL KINGDOM INVESTMENT GROUP, S.R.L., DIGICOOP, S.R.L, DIGITAL CAPITAL TRAINING, DCT, S.R.L., QUANTUM, S.R.L, QUANTUM CAPITAL MARKETS, HOLCOMB FINANCE LI-FEC.ORIG.SRL, FOREX CLUB LIBERTEX, SRL, SMART BLESSING CONSULTING, S.R.L., LET S START TRADING, SRL, SPOROUS CAPITAL INVESTMENTS GROUP, SRL, HARVEST TRADING CAP, SRL, KAKAO TALK, TRADER SARAH RODRÍGUEZ, BLACK BOX INVESTMENT E.I.R.L..

Así como las sociedades como MY TRADER COIN Y MONEY FREE, IFREEX, WISHCLUB, I7 GROUP, ROYALS CLUB LIVE, ALIVE CLUB, TRADINGWAVES FUSION Y BIT TRADER BANKING, CASH FLOW PARTNERS, S.R.L., MOON CAPITAL TRADING CENTER, S,R,L, INVESTOR WINNER IW, S.R.L, INFINITY, S.R.L., GURO INVETSMENTS, S.R.L., entre otras más.

Este tipo de esquemas no solo ha causado pérdidas financieras significativas, sino que también ha afectado la confianza de los inversores y la estabilidad del mercado. Se espera que las autoridades tomen medidas enérgicas para prevenir futuros casos de fraude financiero y proteger a los ciudadanos de estas prácticas ilegales y destructivas.