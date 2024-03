Celebrando dos décadas de formar líderes responsables y sensibles para el futuro

Santiago de los Caballeros, 11 de marzo del 2024 – Durante dos décadas, New Horizons ha dejado una huella imborrable en Santiago, transformando la educación bilingüe y graduando a más de 170 estudiantes que ahora brillan en prestigiosas universidades alrededor del mundo. En una emotiva ceremonia llevada a cabo en su sede en Los Jardines Metropolitanos, la fundadora y directora académica general, Priscilla Comer de Garrido, expresó la gratitud del personal docente y administrativo por el privilegio de servir a la "ciudad corazón".

Nicanda Almonte, María Eugenia Olivera, Ingrid Hernández y Ligia Cerda.

Comer de Garrido destacó que los testimonios de la amplia comunidad de egresados y sus padres han sido la mayor recompensa al legado construido en las últimas dos décadas. Los presentes tuvieron el honor de escuchar las experiencias educativas de destacados egresados como Rachel Fleites, graduada en Neurociencia de la Universidad Loyola, y Lester Henderson Núñez, graduado en Administración de Empresas con énfasis en Emprendimiento de la Universidad Bentley.

Por su parte, la directora académica del campus Santiago, Irka Taveras, resaltó la importancia de inculcar valores morales y responsabilidad social en los estudiantes. Además, enfatizó la visión de New Horizons para mantenerse a la vanguardia no solo en infraestructura, sino también en la incorporación de recursos tecnológicos de última generación para beneficio de alumnos y personal docente.

El ambiente festivo también fue el escenario para honrar a colaboradores destacados y proyectar un audiovisual que reflejó la trayectoria del colegio y su arraigo en la ciudad de Santiago. Las palabras de clausura estuvieron a cargo del director general, Fauntly Garrido, quien destacó el impacto de New Horizons en la comunidad santiaguera y su contribución al desarrollo económico y cultural de la región.

New Horizons, fundado en 1977 en Santo Domingo, ha sido un referente de excelencia académica, flexibilidad e innovación. En 2003, se convirtió en el único colegio en el país con dos sedes, inaugurando su segunda sede en Santiago de los Caballeros. La institución cuenta con la prestigiosa acreditación internacional de la New England Association of Schools and Colleges, siendo reconocida por su calidad educativa en más de 65 países, incluyendo universidades de renombre como Yale, Boston University, Harvard y el Massachussets Institute of Technology.