Pelegrín Castillo señala complicidad en sectores oficialistas y de oposición en el manejo de la situación haitiana, insta a priorizar la soberanía dominicana.

Santo Domingo. – En un reciente mensaje divulgado a través de la red social X, el doctor Pelegrín Castillo, figura prominente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), lanzó una crítica contundente contra la forma en que ciertos sectores tanto de la oposición como del oficialismo han estado abordando la crisis de Haití, acusándolos de distorsionar la realidad en favor de intereses ajenos a la soberanía nacional.

Castillo, en su discurso, no se anduvo con rodeos al afirmar que "la facción antinacional está muy activa", implicando con ello no solo a políticos sino también a miembros de la sociedad civil apoyados por USAID, y a sectores del alto empresariado dominicano. Denunció negociaciones secretas de "funcionarios diplomáticos dominicanos" con Estados Unidos, algo que, según él, no sorprende dada la existencia de actores que buscan complacer a poderes extranjeros sin considerar las consecuencias para la República Dominicana.

El dirigente destacó varios antecedentes que, a su juicio, demuestran la injerencia indebida en la política nacional sobre Haití. Mencionó la negativa del presidente Luis Abinader a firmar el acuerdo de migración de Las Americanas y cómo, pese a ello, propuestas legislativas alineadas con los principios de dicho acuerdo surgieron poco después, provocando la reacción de la opinión pública y la posterior retractación del Poder Ejecutivo.

Castillo también se refirió al "canal de la provocación haitiana" y el acuerdo de regularización de trabajadores haitianos anunciado por la ACIS, cuestionando la posición de sectores empresariales dominicanos y su predisposición a seguir agendas que no benefician al país.

Concluyó su mensaje instando al presidente Abinader a dar prioridad a la implementación del Pacto Nacional para enfrentar la crisis haitiana, llamando a la unidad nacional por encima de divisiones partidistas o intereses particulares.

“No somos la Finca con Pasaporte RD de unos cuantos dueños; somos una nación libre, independiente y soberana”, enfatizó Castillo, recordando el ideal de “Dios, Patria y Libertad” en el día del nacimiento de Francisco Sánchez, prócer de la independencia dominicana.