Tampa, Florida – La llegada de Juan Soto al equipo de los Yankees inició con una llamada telefónica de Aaron Judge en diciembre, marcando el comienzo de una relación que promete grandes cosas en el diamante.

Para Soto, la experiencia en su nuevo equipo ha superado todas las expectativas hasta ahora. Junto a Judge y otros compañeros, ha disfrutado de momentos llenos de risas en las prácticas de bateo, donde los desafíos van desde intensas competiciones de jonrones hasta conversaciones profundas sobre estrategia de juego. Incluso se han aventurado en competencias alegres, como perfeccionar habilidades que quizás nunca se utilicen en un juego real.

La admiración de Judge por Soto no es nueva. Desde el Juego de Estrellas de 2022, Judge ha elogiado el liderazgo de Soto y su capacidad para influir positivamente en cualquier equipo. Ahora, tenerlo como compañero en los Yankees es una oportunidad única para aprender y crecer juntos en el terreno de juego.

"Siento que siempre he hecho eso todos los años", dijo Judge sobre su papel de dar la bienvenida a los nuevos jugadores. "Trato de no cambiar quién soy o lo que hago solo por un título. No me tomo ese título a la ligera, pero eso es precisamente lo que intento hacer: hacer que la gente se sienta cómoda".