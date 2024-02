La procuradora rechaza conductas que vulneran derechos y promete profundidad y equilibrio en pesquisa

Santo Domingo.- La Procuradora General de la República, Miriam Germán, ha anunciado una investigación exhaustiva tras la denuncia sobre presuntos actos de seguimiento a la Magistrada Ana Lee Florimón y su familia. Estos incidentes, según Germán, estarían relacionados con diferencias surgidas entre la Magistrada y miembros del Ministerio Público.

En declaraciones emitidas hoy, Germán dejó claro su rechazo absoluto hacia cualquier acción que irrespete los derechos fundamentales, afirmando: "Jamás auspiciaría, ordenaría ni toleraría este tipo de conducta". Además, destacó su propia experiencia como víctima de prácticas similares en el pasado, subrayando que no reproduciría tales acciones.

La Procuradora aseguró que la investigación en curso se llevará a cabo con profundidad y equilibrio, con el objetivo de esclarecer los hechos de manera imparcial. En este sentido, Germán anunció que dos magistrados que han estado involucrados en desencuentros con la Magistrada Florimón no participarán como miembros de los investigadores, para evitar cualquier percepción de parcialidad o encubrimiento.

En relación a la controversia sobre la continuidad de un juez(a) en un caso después de una recusación aceptada, Germán se abstuvo de hacer comentarios específicos, señalando que dicho asunto corresponde a otro ámbito que no es competencia del Ministerio Público.

Sin embargo, la Procuradora expresó su preocupación por las graves acusaciones de la magistrada Florimón, especialmente aquellas relacionadas con presuntas presiones del Ministerio Público que resultaron en traslados y sanciones de jueces. Germán enfatizó que durante su gestión, nunca ha promovido ni tolerado tales prácticas, y destacó la importancia de erradicar cualquier forma de influencia indebida en el sistema judicial.

En sus declaraciones, Germán recordó episodios pasados en los que los traslados de jueces se utilizaban como una forma de sanción, indicando que esta práctica ha sido objeto de regulación para prevenir abusos. Asimismo, mencionó su condena pública a tales acciones en el pasado, citando casos específicos de Magistradas afectadas.

La Procuradora concluyó instando a la denunciante, la Magistrada Ana Lee Florimón, a colaborar con la investigación, ofreciendo cualquier información relevante que pueda respaldar sus acusaciones. Por último, Germán reiteró su compromiso con la justicia y el respeto a los derechos fundamentales, destacando su determinación para abordar este asunto con seriedad y responsabilidad.

La sede de la Procuraduría General de la República en Santo Domingo, R.D., fue el escenario donde Germán hizo estas declaraciones el día de hoy, 28 de febrero de 2024.

Texto completo de las declaraciones de la funcionaria judicial:

"Por diferentes medios han llegado a mí las informaciones de que la Magistrada Ana Lee Florimón, es objeto de seguimiento ella y su familia, luego de algunas diferencias con miembros del Ministerio Público, a quienes atribuye este seguimiento.

Dejo claro que jamás auspiciaría, ordenaría ni toleraría este tipo de conducta que irrespeta derechos, habiendo sido víctima de esta práctica hace unos años mal podría reproducirla. Por tanto, he ordenado una investigación al respecto que debe reunir profundidad y equilibrio. En vista de los desencuentros de la Magistrada Lee Florimón con dos Magistrados en el curso del proceso que ha dado pie a este asunto, éstos no participarán como miembros de los investigadores para no dar pávulo a versiones de encubrimiento.

No tengo ningún pronunciamiento con relación al hecho de que un juez(a) luego de una recusación aceptada, pretenda continuar conociendo un asunto, aprecio que corresponde a otro cuerpo que no es el Ministerio Público, y dependiendo de los términos, una recusación no necesariamente es un agravio, salvo que use expresiones degradantes o injuriosas.

Hay en las afirmaciones de la Magistrada asuntos de extrema gravedad y es la afirmación de que por presiones del Ministerio Público se han producido traslados y sanciones de jueces.

En mi desempeño al frente de la Procuraduría General de la República jamás he propiciado ni consentido lo que señala la referida Magistrada Ana Lee Florimón.

Esta afirmación contiene lo que considero dos conductas que no son suceptibles de ser toleradas, por una parte, el que presiona y por otra el que se deja presionar.

Hubo una época en que los traslados eran una especie de sanción, este aspecto ya ha sido objeto de reglamento para evitar ese abuso, hace años se produjo ese deleznable proceder

en contra de las Magistradas Rosanna Vásquez y Elka Reyes, al respecto, en un acto público censuré este proceder. Por tanto, mal podría yo auspiciar el retorno de esta práctica.

Esperamos que la denunciante, si lo cree pertinente, aporte los elementos que pueda poseer con relación a su denuncia, de todas formas, la investigación va con las características que mencioné antes".

Santo Domingo, R.D.

28 de febrero de 2024

Miriam Germán Brito

Procuradora General de la República