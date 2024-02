El legendario comediante estadounidense deja un legado imborrable en el mundo del entretenimiento.

Madrid – El reconocido actor cómico estadounidense Richard Lewis ha fallecido a la edad de 76 años después de enfrentar una batalla contra el parkinson, según ha confirmado su publicista Jeff Abraham a CNN.

Lewis, conocido por su inigualable sentido del humor, dejó este mundo "en paz" en su hogar en Los Ángeles la noche del martes, tras sufrir un infarto. Su diagnóstico de parkinson había sido anunciado por él mismo en 2023.

El cómico inició su carrera en el programa 'The Tonight Show Starring Johnny Carson' en 1974, convirtiéndose rápidamente en una figura destacada de la comedia nocturna. Su talento y carisma lo llevaron a participar en diversas producciones, incluyendo su aclamada interpretación de sí mismo en 'Curb Your Enthusiasm'. Más tarde, incursionó en papeles de actuación, destacando su participación junto a Jamie Lee Curtis en 'Anything but Love'.

Además de su exitosa carrera en el mundo del entretenimiento, Lewis obtuvo su licenciatura en Marketing y Comunicación Corporativa en la Universidad Estatal de Ohio en 1969. Sin embargo, su pasión por la comedia lo llevó a escribir guiones para el comediante Morty Gunty mientras trabajaba en una agencia de publicidad.

Con su ingenio inigualable y su habilidad para hacer reír a las audiencias, Richard Lewis deja un legado perdurable en el mundo del entretenimiento y será recordado por su contribución única a la comedia.