La asociación enfatiza en la diferenciación y complementariedad entre ambos conceptos para mejorar la salud pública.

Santo Domingo, República Dominicana – En un esfuerzo por aclarar conceptos esenciales dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS) ha hecho un llamado a la población sobre la importancia de comprender adecuadamente los atributos de la Atención Primaria de Salud (APS) y el Primer Nivel de Atención.

Este llamamiento se produce a través de la publicación de su más reciente Newsletter, en el que se busca desmitificar y explicar la interrelación y diferencias entre estos dos pilares fundamentales del sistema de salud.

Según ADARS, a menudo existe confusión entre la APS y el Primer Nivel de Atención, aunque ambos juegan roles interconectados en el mantenimiento de la salud pública. La Atención Primaria de Salud es vista como una estrategia integral que abarca todos los niveles de complejidad del sistema de salud, con un enfoque proactivo en la promoción de la vida saludable y la prevención de enfermedades.

Por otro lado, el Primer Nivel de Atención se establece como el punto inicial de contacto para los usuarios con el sistema de salud, enfocado en servicios de urgencias, emergencias, y un eficiente sistema de referencia y contra referencia.

Cynthia Salazar, Directora de Comunicaciones de ADARS, explica que el Primer Nivel de Atención constituye un nivel de complejidad de servicios que, aunque puede ser parte del enfoque de APS, no es una condición sine qua non para su implementación. A pesar de que algunos servicios de primer nivel pueden ser ambulatorios y simplificados, no necesariamente forman parte de una estrategia de Atención Primaria de Salud.

La entidad señala que el compromiso de la APS con el bienestar colectivo se traduce en una atención personalizada y programada, adaptada a las necesidades específicas de individuos y familias.

Este enfoque no solo promueve una salud comunitaria más robusta, sino que también facilita el acceso a los servicios de salud, especialmente para los sectores más desfavorecidos de la población. Herramientas como el Registro Médico Electrónico Único (RMEU) son destacadas por su potencial para reducir los gastos personales y mejorar la eficiencia en la gestión de la salud.

Además, ADARS destaca que los países con un fuerte enfoque en la Atención Primaria de Salud tienden a lograr mejores resultados en términos de eficiencia, equidad y satisfacción del usuario, comparados con aquellos que tienen un menor enfoque en este ámbito.

Este mensaje subraya la importancia de fortalecer y clarificar estos conceptos dentro del sistema de salud dominicano, no solo para mejorar la atención sanitaria sino también para avanzar hacia un sistema más justo y accesible para todos.

Para más información sobre la Atención Primaria de Salud, el Primer Nivel de Atención, y recomendaciones acerca del cuidado preventivo de la salud, ADARS invita a visitar su sitio web oficial: www.adars.org.do.