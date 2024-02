Los denunciantes, el PRM y el candidato a alcalde Marón Arias, indicaron por igual, que la Junta Electoral de Cabrera incurrió en faltas graves al permitir está anomalía.

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su candidato a alcalde por el municipio de Cabrera, Marlon Ángel Arias Pereyra, presentó formal denuncia penal por ante la honorable Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales de la provincia de María Trinidad Sánchez "por el hecho comprobado de que los señores Pedro Méndez Méndez, cédula No. 060-0009806-8; Melvin Agustín Adcrinson De León Ortiz, cédula No. 060-0025142-8; Eddy Sigfrido Suriñach Germosén, cédula No. 001-1708701-5 y Esteban Rivas Alvarado, cédula No. 402-3381802-6, falsificaron y utilizaron credenciales falsas, depositadas en la Junta Electoral de Cabrera en fecha 16 de febrero de 2024, para hacerse pasar como delegados del Partido Revolucionario Independiente (PRI) y del Partido Unión Demócrata Cristiana (UDC), respectivamente".

Para lograr este cometido, los denunciados Pedro Méndez Méndez, Melvin Agustín Sdacrinson De León Ortiz, Eddy Sigfrido Suriñach Germosén y Esteban Rivas Alvarado, utilizaron el sello y las siglas de las organizaciones políticas señaladas y firmaron “de orden” haciéndose pasar por los presidentes de ambos partidos, respectivamente, para acreditarse de forma fraudulenta y en violación a la Ley, como supuestos delegados ante la Junta Electoral de Cabrera, así pudieron firmar actas, participar en escrutinio y el proceso de revisión de votos nulos y observados, en franca violación de la Ley.

Los denunciantes, el PRM y el candidato a alcalde Marón Arias, indicaron por igual, que la Junta Electoral de Cabrera incurrió en faltas graves al permitir está anomalía, porque no se pueden aceptar delegados con firmas colocadas “de orden”, situación que fue advertida y denuncia por los abogados y delegados de PRM y el candidato a alcalde que se encuentran actualmente en el proceso de revisión de “votos nulos y observados”.