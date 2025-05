El sencillo resalta no solo por su contenido lírico, sino también por su impecable producción.

Santo Domingo, Rep. Dom. – Menteabierta regresa con su estilo fresco y callejero para presentar su nuevo sencillo “Salte de Ese Cuerpo”. Este tema es una propuesta innovadora que combina la energía de la salsa clásica con el dinamismo del flow moderno, implementando letras afiladas y un ritmo contagioso que narra la historia de una traición disfrazada de amor.

El sencillo, de autoría de Angel Leonardo Valdez Morillo (Menteabierta) y Wilbert Taveras, profundiza en un lamento de despecho en el que el hablante recrimina la ingratitud de una persona, probablemente una expareja, a quien había apoyado incondicionalmente – "yo contigo al 100″ – solo para recibir a cambio falsedad y falta de compromiso. La frase central, “Salte de ese cuerpo”, se convierte en el grito de quien rechaza la influencia negativa, acompañado de versos contundentes como “te faltó avenida” y la afirmación de mantenerse en pie – “yo sigo aquí bien parado” – convirtiendo el dolor en un emblema de superación y empoderamiento.

Con la dirección de Wilbert Taveras como productor musical, el sencillo resalta no solo por su contenido lírico, sino también por la impecable producción que fusiona elementos tradicionales de la salsa con contemporáneos matices urbanos. Distribuido bajo el prestigioso sello discográfico La Oreja Media Group, INC., “Salte de Ese Cuerpo” se presenta listo para conquistar nuevos horizontes en el panorama musical. En adición, el video musical fue dirigido Christopher R. Ureña (chrising) y fue filmado en el mercado Hospedaje Yaque de Santiago.

Cabe resaltar, la trayectoria de Menteabierta, quien logró mantenerse 8 semanas en el puesto #1 del chart de salsa de Monitor Latino con el éxito “ESO DA PENA”, y cuya colaboración con el salsero boricua Christian Alicea en “EN CHUPE REMIX” se posicionó como hot song en el mismo chart. Estos logros confirman la capacidad de Menteabierta para innovar y reinventarse, fusionando tradición y modernidad en cada uno de sus proyectos.

—

Menteabierta returns with its fresh, streetwise style to present its new single "Salte de Ese Cuerpo." This innovative track combines the energy of classic salsa with the dynamism of modern flow, implementing sharp lyrics and a contagious rhythm that tells the story of a betrayal disguised as love.

The single, written by Angel Leonardo Valdez Morillo (Menteabierta) and Wilbert Taveras, delves into a lament of spite in which the speaker rebukes the ingratitude of a person, likely an ex-partner, whom they had supported unconditionally—"I’m with you 100%"—only to receive falsehood and a lack of commitment in return. The central phrase, "Get out of that body," becomes the cry of someone who rejects negative influences, accompanied by powerful verses such as "you missed the opportunity" and the affirmation of standing firm—"I’m still here, well-standing"—turning pain into an emblem of overcoming difficulties and empowerment.

With Wilbert Taveras as music producer, the single stands out not only for its lyrical content but also for its impeccable production that fuses traditional salsa elements with contemporary urban nuances. Distributed under the prestigious record label La Oreja Media Group, INC., "Get out of that body" is ready to conquer new horizons in the music scene. Additionally, the music video was directed by Christopher R. Ureña (chrising) and filmed at the Hospedaje Yaque market in Santiago.

It’s worth highlighting Menteabierta’s career, which managed to stay at #1 on Monitor Latino’s salsa chart for eight weeks with the hit "ESO DA PENA," and whose collaboration with Puerto Rican salsa singer Christian Alicea on "EN CHUPE REMIX" became a hot song on the same chart. These achievements confirm Menteabierta’s ability to innovate and reinvent itself, fusing tradition and modernity in each of its projects.