Un 12% de los 500 dominicanos encuestados informó haber sido víctima directa de engaños por internet

República Dominicana cerró 2024 como el país más afectado por el fraude digital en el continente americano, de acuerdo con la Actualización del Informe de Fraude Omnicanal de TransUnion para H1 2025. Un 12% de los 500 dominicanos encuestados informó haber sido víctima directa de engaños mediante correo electrónico, sitios web falsos, llamadas telefónicas o mensajes de texto entre agosto y diciembre del año pasado. Además, un 24% indicó haber sido blanco de intentos de fraude, aunque lograron evitarlos.

Estos datos colocan al país por encima de otras naciones como México (11%), Puerto Rico (11%), Estados Unidos (11%), Brasil (10%), Canadá (9%), Chile (9%) y Colombia (9%) en cuanto a víctimas confirmadas.

En particular, el vishing —estafa por llamada telefónica— fue el método más utilizado por los delincuentes en República Dominicana, reportado en el 30% de los casos de intentos de fraude, superando a métodos como el smishing (mensajes de texto engañosos) y el phishing (suplantación de identidad en sitios web).

“Con nueve de cada diez dominicanos usando teléfonos móviles para comunicarse o realizar transacciones, no es sorprendente que los estafadores aprovechen ese canal”, explicó Diana Martínez, directora de soluciones de fraude de TransUnion para América Latina. Añadió que los ciberdelincuentes “se enfocan en los medios más usados por la población objetivo”.

El informe también revela un dato alarmante: el 64% de los encuestados dijo no haber sido blanco de fraude, lo que abre interrogantes sobre si realmente no fueron atacados o simplemente no lo notaron, lo que podría indicar un subregistro.

La industria del juego online lidera los intentos de estafa

Durante 2024, la industria de juegos en línea (apuestas deportivas, póker, casinos virtuales) en República Dominicana registró la tasa más alta de intentos de fraude digital sospechoso, con un 18.6% de las transacciones clasificadas como potencialmente fraudulentas, lo que representa un alarmante aumento del 97.2% respecto a 2023. Esto marca un cambio con respecto al año anterior, cuando fueron las comunidades digitales (foros, sitios de citas, redes sociales) las más atacadas.

A nivel global, las comunidades siguen liderando con un 11.9% de tasa de fraude sospechoso, seguidas por videojuegos (11%), juegos de azar (8%) y comercio minorista (8%). En contraste, industrias como telecomunicaciones (-64.4%), seguros (-29%) y videojuegos (-23%) mostraron una baja en el volumen de intentos.

La industria logística, en particular, fue la que más creció en volumen de fraude digital a nivel global, duplicando su actividad (+100%) respecto al año anterior, en gran parte debido a operaciones del crimen organizado que simulan servicios de entrega.

Pérdidas económicas y nuevas tendencias en el cibercrimen global

Las consecuencias del fraude digital van más allá de las estadísticas. Según el informe de TransUnion, el 29% de los encuestados en 18 países y regiones indicó que perdió dinero debido a estafas digitales en 2024.

En promedio, la pérdida global fue de 110,162 pesos dominicanos, mientras que en República Dominicana, los afectados reportaron una media de pérdida de 45,581 pesos dominicanos.

El análisis de TransUnion se basa en la inteligencia de su sistema TruValidate™, y considera datos de países como Botsuana, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Hong Kong, India, Kenia, México, Namibia, Filipinas, Puerto Rico, Ruanda, Sudáfrica, España, Reino Unido, Estados Unidos y Zambia.

TransUnion insiste en la importancia de que los consumidores reconozcan señales de estafa, se eduquen sobre prácticas seguras, y que tanto el sector público como el privado refuercen sus medidas de ciberseguridad ante el auge del crimen digital.

Acerca de TransUnion

TransUnion es una empresa global de información con presencia en más de 30 países, incluidos Estados Unidos y República Dominicana. Con más de 13,000 empleados, ofrece soluciones para gestionar la identidad digital, detectar fraudes y proteger a consumidores y empresas en un entorno cada vez más vulnerable.