Los dueños deben pagar mantenimiento aunque el inmueble esté vacío.

SANTO DOMINGO. El pago puntual de las cuotas de mantenimiento en un condominio no es opcional ni negociable, aunque el inmueble esté vacío y incumplimiento afecta la plusvalía y valor del inmueble.

Así lo afirma la abogada Danetty Lugo, experta en cobranzas y negociaciones, quien asegura que esta obligación es un “sostén esencial” para preservar no solo el estado físico del proyecto inmobiliario, sino también su valor en el mercado.

La especialista recuerda que la falta de pago puede acarrear embargos inmobiliarios a través de procesos judiciales ordinarios establecidos en los artículos 2126 al 2170 del Código Civil dominicano.

Abogada Danetty Lugo

Indica en una publicación en el Inmobiliario que el administrador del condominio, debidamente designado por la asamblea de propietarios, es quien tiene la facultad de representar legalmente al consorcio y actuar contra los propietarios morosos.

“No importa si el inmueble está vacío o alquilado, el deber de pagar las cuotas permanece intacto”, afirmó Lugo.

Amparada en el artículo 4 de la Ley 5038 sobre Condominios, la abogada explica que todos los propietarios deben contribuir proporcionalmente al mantenimiento, reparación y administración de las áreas comunes.

Cuando hay impago, se activa un proceso legal estructurado y riguroso

La abogada indica que, tras la declaración de la deuda por parte del administrador y su ratificación en asamblea, se puede proceder con un mandamiento de pago, conforme a lo estipulado en los artículos 673 al 779 del Código de Procedimiento Civil.

A partir de ahí, el administrador está facultado para inscribir privilegios sobre el inmueble deudor e iniciar un proceso de embargo si fuera necesario.

Además, recomienda a quienes estén interesados en adquirir propiedades en régimen de condominio que sean diligentes e investiguen previamente si hay cuotas pendientes de pago. De no hacerlo, el nuevo dueño podría heredar la deuda, convirtiéndose en responsable ante la administración.

Falta de claridad y comunicación, causas frecuentes de la morosidad

Entre las causas más comunes del impago de cuotas, Lugo menciona la falta de transparencia en el uso de los fondos, así como escasa comunicación entre administradores y propietarios.

También señala como factor de conflicto la percepción de algunos residentes de que no deben pagar si no utilizan áreas comunes o si no tienen el inmueble habitado.

“Hay quienes consideran injusto pagar si no usan el gimnasio o la piscina, pero la ley es clara: todos deben pagar sin excepción, ya que el condominio se sostiene de esas contribuciones”, enfatizó.

Asimismo, mencionó que algunas negativas se originan cuando los aumentos de cuotas o los recargos por mora no están debidamente justificados, generando desconfianza y resistencia al cumplimiento.

Sin embargo, insistió en que incumplir estas obligaciones perjudica directamente la plusvalía del inmueble y el bienestar general del proyecto residencial.