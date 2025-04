La AIRD exige normas claras y equitativas para productos nacionales e importados

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) manifestó su preocupación ante la propuesta de implementar un sistema de etiquetado frontal en productos alimenticios, advirtiendo sobre los posibles impactos negativos para la industria nacional si no se adoptan medidas equitativas y adaptadas a la realidad del país.

Durante su Encuentro Industrial, titulado “Etiquetado Frontal: Un reto para la Industria Nacional”, el gremio empresarial abogó por un sistema informativo que sea claro, comprensible y no genere alarma entre los consumidores. “Queremos un sistema que informe, no que alarme; que empodere, no que estigmatice”, enfatizó Julio Virgilio Brache, presidente de la AIRD.

El evento reunió a expertos nacionales e internacionales en regulación y salud pública, quienes debatieron sobre las implicaciones del etiquetado en el comportamiento del consumidor y en la competitividad de las industrias locales. Entre los expositores se destacaron Marcela Rodríguez, directora de Asuntos Científicos y Regulatorios de la Asociación Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB); Adriana Quintero Rodríguez, consultora internacional; y Juan Camilo Montes, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Alimentos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).

La AIRD insistió en que cualquier sistema de etiquetado debe aplicarse bajo los mismos criterios a productos nacionales e importados, con el fin de evitar distorsiones en el mercado y proteger la producción local. “Lo contrario sería una discriminación contra la industria dominicana”, advirtió Brache.

Además, el gremio hizo un llamado a las autoridades a observar atentamente las decisiones que tomen países socios comerciales como Estados Unidos, ya que podrían impactar directamente las exportaciones dominicanas y la armonización regulatoria regional.

El panel, moderado por Mario E. Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, permitió a los asistentes expresar sus inquietudes sobre la medida, la cual, según los industriales, debe enfocarse en educar al consumidor y fomentar hábitos saludables sin sacrificar la competitividad del sector.

En resumen, la AIRD reafirma su compromiso con el derecho a la información del consumidor, pero pide que este se ejerza sin comprometer la sostenibilidad de la industria nacional ni la equidad en el comercio.