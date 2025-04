Edwin Paraison: bandas haitianas reconocen la evidente superioridad militar de República Dominicana.

El ex cónsul de Haití en la República Dominicana y presidente de la Fundación Zile, Edwin Paraison, aseguró que las bandas criminales haitianas no buscan enfrentamientos directos con República Dominicana, ni lo contemplan en su discurso. "Jamás he visto un lenguaje agresivo o provocador hacia nuestro país proveniente de estos grupos", subrayó Paraison.

“Lo primero es que no he visto en estos grupos terroristas, como bien lo calificó el presidente Luis Abinader, ningún lenguaje agresivo ni ofensivo hacia la República Dominicana”, explicó el excónsul haitiano.

El ex cónsul de Haití en la República Dominicana, Edwin Paraison

Paraison recordó que una vez se convocó a una manifestación contra este país, por alguna decisión que se había tomado aquí, y alguien perteneciente a una de las bandas hizo un llamado a la violencia en contra de los dominicanos que viven en Haití, y Jimmy Cheriezer, alias Barbacue, abortó esa actividad bajo el argumento de la gran cantidad de haitianos que viven en República Dominicana, los cuales podrían sufrir una represalia mayor.

Razones estratégicas que alejan a las bandas haitianas de un conflicto armado

Paraison señaló que, aunque hay denuncias sobre el uso de la frontera para el tráfico de armas y municiones, los criminales haitianos prefieren mantener una relación funcional que les beneficie, evitando poner en riesgo sus intereses.

Además, reconoció que elementos de las fuerzas policiales de ambos países han sido implicados en estos tráficos ilícitos, lo que sugiere que ciertos aliados en la zona fronteriza también desincentivan cualquier confrontación.

Otro factor crucial, indicó Paraison, es la evidente superioridad militar de República Dominicana. "Aunque las bandas puedan ser violentas, no son irracionales. Saben que no tienen la capacidad bélica para enfrentar un ejército organizado", afirmó, descartando así cualquier intención de ataque armado.

Escenario futuro depende de la comunidad internacional y sus decisiones

Consultado sobre la posibilidad de que las bandas se apoderen del control político en Haití, Edwin Paraison explicó que mucho dependerá de la respuesta de la comunidad internacional frente al avance de estos grupos terroristas.

Respaldó además la propuesta del historiador Bernardo Vega, quien sugiere la contratación de mercenarios para combatir a las bandas, una estrategia que, recordó, ha sido utilizada en conflictos como la guerra entre Rusia y Ucrania con el grupo Wagner.

Paraison insistió en que el fenómeno de las bandas haitianas debe ser abordado con una estrategia internacional coordinada, ya que el riesgo de inestabilidad en la región es un problema que trasciende las fronteras de Haití.

Edwin Paraison fue entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA