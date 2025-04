"Hay menos latinos delante y detrás de las cámaras", lamentó y exige igualdad en Hollywood

La actriz, directora y productora Eva Longoria levantó su voz este sábado en Madrid, alertando que el talento latino en Estados Unidos "está disminuyendo cada año". Desde el UMusic Hotel, donde ofreció una rueda de prensa antes de recibir el Premio Platino de Honor, denunció que el cine norteamericano sigue siendo un terreno de oportunidades limitadas para su comunidad.

"Yo no quería esperar más. Las oportunidades no solo no aumentan, sino que están en franco retroceso", declaró Longoria, quien asumió la responsabilidad de producir y dirigir para elevar el perfil latino dentro y fuera de las pantallas.

"Hay menos latinos delante y detrás de las cámaras", lamentó, recordando además cómo sufrió rechazos por no ser "lo suficientemente americana" ni "lo suficientemente latina".

Longoria subrayó que el auge del streaming ha abierto ventanas para nuevas voces, pero insistió en que el cambio estructural depende del apoyo mutuo entre creadores diversos.

Lucha por la equidad de género en cine incluye a mujeres trans y latinas

La actriz de "Mujeres desesperadas" también puso sobre la mesa la desigualdad económica que afecta a las mujeres en la industria audiovisual. "Aunque en mi serie no lo sufrimos, sé que en general las mujeres ganan menos que los hombres", dijo.

Comprometida a cambiar leyes y estructuras, reconoció que aún queda un largo camino contra siglos de desigualdad sistemática.

Sobre el debate entre feminidad y feminismo, Eva Longoria fue clara: "No deben separarse". Defendió la necesidad de que todas las mujeres, incluyendo las mujeres trans, tengan espacio y oportunidades en el cine.

"Ser femenina y ser feminista no son opuestos", sentenció, remarcando su propia identidad como americana y latina al mismo tiempo.

El presidente de EGEDA, Enrique Cerezo, elogió a Longoria como una "gran embajadora de Iberoamérica" y celebró su aporte a la expansión del cine y la televisión a través de su productora.

El Premio Platino de Honor, que reconoce a figuras como Benicio del Toro, Carmen Maura y Antonio Banderas, celebra ahora la trayectoria de Eva Longoria, quien comenzó en series como "The Young and the Restless" antes de alcanzar fama global con su icónico papel de Gabrielle Solis. Con dagos de Europa Press.