Contrataciones Públicas detecta fallos en proceso para compra de equipos

Santo Domingo, R.D. – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anuló un proceso de licitación pública nacional llevado a cabo por el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), tras detectar irregularidades en su desarrollo.

La decisión, formalizada mediante la resolución RIC-0059-2025, responde al recurso jerárquico presentado por la empresa Cantox Investment, S.R.L. El proceso anulado, identificado como IDOPPRIL-CCC-LPN-2024-0001, buscaba adquirir equipos informáticos. Sin embargo, tras agotar el debido proceso de instrucción, la DGCP determinó que hubo incumplimientos graves en la normativa vigente.

Entre los hallazgos, se destaca que IDOPPRIL no oficializó los cambios al pliego de condiciones mediante el acta de enmienda requerida, y consideró como no subsanables documentos que sí lo son por ley. En particular, se exigía como obligatorio —y no corregible— la presentación de dos certificaciones de entregas satisfactorias en procesos similares, lo cual va en contra del artículo 3 de la Ley 340-06 y de los artículos 107 y 120 de su reglamento (416-23), que permiten la subsanación de documentos credenciales si estos reflejan condiciones preexistentes del oferente.

La resolución también deja sin efecto cualquier contrato derivado de este procedimiento, salvo que ya haya sido ejecutado. En ese caso, IDOPPRIL deberá presentar a la DGCP un informe detallado sobre el estado actual de dichos contratos en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Los interesados pueden consultar la resolución completa en el portal oficial de la DGCP, dentro de la sección Marco Legal. Con esta medida, la DGCP reitera su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las normativas de contratación pública en la República Dominicana.