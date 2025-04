Por. Fernando Alonso Barahona

Este artículo trata sobre una escritora, periodista y poeta cubana – española, residente en Chicago, USA. Todas las fotografías han sido expuestas por cortesía de Osiris Valdés López.

Hijo – Sammy Roldán Valdés. 17 de enero de 2014. Ocupación(e) Escritora, poeta, periodista, activista cultural, mujer empresaria, actriz, locutora. Nacionalidad Cubana – Española. Residente en Chicago, USA. Años en activo 2017–presente. Osiris Valdes nació 15 de marzo de 1989

Osiris Valdés nació en La Habana, Cuba, de padre cubano y madre española. Asistió a clases de danza y arte. Estudió arte dramático en el Instituto Cubano de Radio y Televisión con Eslinda Núñez. [1] Es una activista conocida por su trabajo en apoyo de los derechos humanos, particularmente en las áreas de igualdad de género y diversidad sexual. Su compromiso con estas causas se ha visto reflejado en libros y campañas que tienen como objetivo erradicar la homofobia y promover un entorno más inclusivo para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Vivió y viajó por toda España desde 2009 hasta 2022, donde fue madre de un niño llamado Sammy Valdés, nacido en la isla de Mallorca el 17 de enero de 2014. Una época en la que desarrolló significativamente su carrera literaria. En el 2022 se mudó a Chicago. Valdés López se ha consolidado como periodista desde 2019, colaborando en columnas en diversos medios digitales donde aborda temas culturales, y realiza entrevistas a destacados artistas de la música y la literatura…

Osiris. — Mis amados Unicornios de Arcoíris, estoy emocionada de anunciar que estoy en el proceso de publicación de El Diario de Francesca en Estados Unidos. Este proyecto es muy especial para mí, y no podría estar más feliz de compartirlo con todos ustedes. Aprovecho la oportunidad para expresar mi admiración profunda por Fernando Alonso Barahona, uno de mis escritores contemporáneos favoritos y un gran amigo. Su apoyo incondicional y su guía han sido claves en mi crecimiento dentro del mundo de la literatura y el arte. No solo como escritor, sino también como una fuente de empoderamiento personal. Es un honor para mí, anunciar que Fernando será el prologuista de El Diario de Francesca. Su talento y su visión aportarán una dimensión única a la obra, y no podría estar más agradecida por su colaboración.

Con este artículo, presentamos al mundo la portada de El Diario de Francesca. En ella, me pueden ver posando como modelo para la portada, semi desnuda, con mi cuerpo cubierto únicamente por plumas. Esta imagen representa no solo la esencia de la historia, sino también una metáfora del viaje de Francesca: la transformación, la libertad, y la búsqueda de lo desconocido. Para esta sesión, decidí cambiar mi color de cabello a negro, un tono inusual para mí, ya que siempre me he caracterizado por un estilo más similar al de Lady Gaga. Sin embargo, al tratar de reflejar un tono más natural, quise que mi expresión facial se conectara más profundamente con el alma del personaje y con la trama que atraviesa el libro.

Ciertamente a lo largo de mi vida, he experimentado el privilegio de conocer y tener un trato cercano con personas que me inspiran profundamente. Su presencia ha sido la guía que ha iluminado mi camino, un recordatorio constante de que el arte, la pasión y la autenticidad pueden transformar no solo el mundo que nos rodea, sino también nuestra propia esencia. Estas almas creativas, llenas de luz, han dejado huella en mi corazón, y su influencia ha marcado de manera indeleble la persona que soy hoy. Son quienes me han impulsado a seguir mis sueños, a nunca dejar de crear, de creer en mí y a buscar siempre la belleza en lo mágico. Cada uno de ellos, con su singularidad, ha aportado algo único a mi vida y me ha permitido ver más allá de lo que mis ojos solían captar.

En la presente Fotografía podemos observar a José López. Bisabuelo de Osiris. La imagen data del año 1957, y fue tomada en la Habana, Cuba.

La historia de Francesca comienza en París en los años 20, una época que fue un crisol de creatividad, libertad y revolución cultural, pero a medida que la trama avanza, francesca viaja por distintas épocas como por ejemplo Egipto en el año 2045, un lugar que simboliza el misterio, la antigüedad y la sabiduría eterna. Esta travesía de tiempo y espacio no solo se refleja en la narrativa, sino también en cada elemento visual de la portada, creando una atmósfera única que envuelve la historia en una sensación de viaje y transformación, de lo antiguo a lo contemporáneo, de lo conocido a lo desconocido. La portada es una declaración en sí misma, un reflejo del viaje interior y exterior que Francesca experimenta a lo largo de su vida.

Este trabajo me llena de una profunda satisfacción, ya que siento que he logrado plasmar en él, no solo el alma del personaje, sino también un poco de mi propia esencia. La foto que elegí para esta portada fue realizada en enero de este mismo año, 2025, y tiene un significado mucho más allá de una simple imagen. En ella, me muestro semi desnuda, no solo como una representación visual de la libertad que encierra Francesca, sino también como un símbolo de los deseos más profundos de su personalidad. En un mundo lleno de restricciones y normas impuestas, Francesca es la voz que clama por la libertad de ser uno mismo, sin miedos ni barreras.

Elegí esta imagen no solo por la valentía de mostrarnos tal como somos, sino también como un recordatorio poderoso de que al llegar a este mundo llegamos desnudos, tal como nacimos, en nuestra forma más pura y natural. Nacemos vestidos solo de nuestra piel, la cual nos acompaña a lo largo de nuestra vida, representando nuestra esencia más profunda. Esta desnudez no debe ser vista como vulnerabilidad, sino como una afirmación de nuestra verdadera naturaleza, una afirmación de que somos seres completos desde el momento en que llegamos a este mundo.

La imagen es también una invitación a romper con los tabúes sociales que nos limitan, una forma de desafiar las expectativas impuestas y reivindicar la libertad del cuerpo, de la mente y del espíritu. En el proceso de crear esta portada, me inspiré en la idea de que el cuerpo femenino no está confinado a los estándares convencionales, sino que es una manifestación sublime del arte divino que reside en cada mujer. El cuerpo femenino es la máxima expresión de arte que existe, una obra incomparable que no necesita ser embellecida ni maquillada, ya que su esencia es pura y perfecta tal como es. Esta imagen es un homenaje a la naturalidad y al poder de la mujer, que siempre ha sido una fuente de inspiración para la vida, el arte y la cultura.

Así, con cada detalle de la portada, trato de reflejar no solo la travesía de Francesca, sino también un mensaje de liberación y autoaceptación. La historia de El Diario de Francesca no es solo la de una mujer que vive en distintos tiempos y lugares, sino también la de una mujer que aprende a ser libre, a vivir de acuerdo con sus propios términos, a expresarse sin miedo. Cada palabra escrita y cada imagen mostrada en este libro están impregnadas con ese deseo de ser auténticos, de ser fieles a uno mismo, sin importar las expectativas del mundo exterior.

Muchísimas gracias, Fernando, por el prólogo tan hermoso que escribiste para El Arcoíris de mis deseos Insaciables. Tu talento para captar la esencia de lo que mi historia quiere transmitir es realmente único. Gracias por tu apoyo incondicional a esta nueva obra, la cual verá la luz muy pronto, con la fuerza y la profundidad de un nuevo prólogo redactado por ti, alguien que entiende y transmite de manera tan maravillosa lo que cuentan mis ideas.

Gracias, buen amigo, por ser esa presencia tan especial y constante. Soy infinitamente dichosa de tener en mi vida a personas tan maravillosas como tú, que enriquecen mi viaje con su apoyo y sabiduría. No puedo esperar para compartir este nuevo capítulo con el mundo, y tenerte a mi lado en este proceso es un verdadero regalo.

De corazón deseo que El diario de Francesca llegue a tocar el alma de las personas así como ha transformado la mía.

Desvelando detalles que no conocíamos hasta ahora de su vida personal y presentando la imagen exclusiva de la portada de su Nuevo Libro 'El Diario de Francesca' en su lanzamiento en Estados Unidos.

Osiris es una figura multifacética que encarna la esencia de la creatividad y la exploración artística. Escritora, poeta, actriz, locutora, gestora cultural y periodista. Ha construido una trayectoria que trasciende fronteras, uniendo culturas y promoviendo el intercambio literario y artístico a nivel internacional.

Visión Artística y Cultural

Residente en Chicago, con lazos familiares en Cuba, Miami y Mallorca – España. Osiris Valdés es consabida y definida por su audiencia global como una ciudadana del mundo. Su obra, marcada por el romanticismo, la exploración de la identidad, la diversidad y la libertad creativa, la posiciona como una embajadora de la cultura y el arte contemporáneo.

Vida personal

Osiris Valdés López nació en la vibrante ciudad de La Habana, Cuba, y pasó su infancia en el emblemático municipio Cerro, un lugar impregnado de historia y tradición. Hija de Lázara López, una madre soltera de inquebrantable fortaleza, y de José Luis Valdés.

Fotografía de Osiris Valdés a la edad de tres años. La Habana, Cuba, año 1993.

Desde los primeros años de su vida, estuvo inmersa en un ambiente profundamente enriquecido por la vibrante cultura cubana, que tocó cada rincón de su existencia. Desde el sonido de la música de los tambores tradicionales que resonaba a su alrededor, hasta las historias contadas por sus abuelos, que le revelaban la magia y la sabiduría de generaciones pasadas, todo lo que la rodeaba la sumergió en una conexión visceral con la tierra que la vio nacer.

Creció absorbida por la esencia de su herencia, que no solo incluía la belleza del paisaje cubano, sino también las luchas, las tradiciones y los sueños de su pueblo. Las historias de resistencia y pasión, la calidez de la gente y la vitalidad de la música, el baile y la poesía se convirtieron en las raíces profundas sobre las que se construyó su ser. Fue un legado familiar marcado por la fuerza de su madre, la sabiduría de sus abuelos y el coraje de aquellos que, con sacrificio y amor, le dieron las herramientas para entender el mundo que la rodeaba.

Ese entorno fue la clave de su identidad, un terreno fértil donde su amor por el arte comenzó a florecer. La literatura, la poesía y todas las formas de expresión creativa se convirtieron en su refugio, su forma de comunicarse y de conectar con el universo. En ese camino, las palabras, el color, la danza y la música se entrelazaron con su alma, guiándola a través de cada etapa de su vida. Así comenzó un viaje de autodescubrimiento, donde el arte no solo fue un escape, sino la brújula que la orientó hacia su destino.

Desde esos primeros momentos, entendió que el arte no solo es una pasión, sino una forma de vida, una forma de estar en el mundo. Un regalo que se cultivó desde la niñez, alimentado por la influencia indiscutible de aquellos que la precedieron, quienes le mostraron que la creatividad es el lenguaje universal de la humanidad.

Su bisabuelo materno, José López Hernández, originario de la isla de La Palma en Canarias, España, emigró a Cuba durante la Guerra Civil Española, huyendo de la dictadura de Francisco Franco. En Cuba, José se formó como médico y alcanzó una posición destacada en el ámbito de la salud, convirtiéndose en una figura legendaria dentro del sector.

Valdés López es también descendiente de los Guanches, aborígenes canarios, y de la rica herencia cubana. Su infancia fue influenciada por su abuela Estela Morado Morado, esposa de su bisabuelo, quien la cuidó como si fuera su propia nieta.

Osiris. — La pérdida de mi abuela Estela, mi yayita, como le decimos en España a nuestras abuelitas, es una herida que jamás podrá cerrarse. No existen palabras que logren abarcar todo lo que ella hizo por mí, y eso es lo más paradójico, porque soy escritora y el arte de las palabras es mi universo. La amo con una intensidad infinita y la amaré por siempre. La siento a mi lado, en cada susurro del viento, en cada destello de luz que atraviesa mis días. Pero su partida me dejó en soledad cuando apenas tenía 15 años.

Desde ese instante, mi hogar se convirtió en un eco vacío, en un espacio que ya no me pertenecía. Me fui a vivir sola en un pequeño apartamento, a poca distancia de lo que alguna vez llamé refugio. Y aunque siempre fui increíblemente responsable y juiciosa, continuando con mis estudios de contabilidad y finanzas, el alma se me quebraba con su ausencia. La pérdida me envolvía como una sombra, haciéndome incapaz de convivir con ningún miembro de mi familia, porque sin ella, todo se tornaba incoloro, silencioso, ajeno.

Nada ni nadie es comparable con todo lo que ella es para mí. Su amor es eterno, su esencia aún me envuelve. Y aunque el tiempo avance, yo sigo buscándola en cada rincón del recuerdo, abrazando su memoria con la certeza de que nunca se irá de mí.

Así la infancia de Osiris Valdés transcurría en La Habana, una ciudad que con el paso de los años, sufrió los estragos de la crisis económica que siguió al triunfo de la Revolución Cubana. La precariedad y las dificultades se convirtieron en parte del día a día de muchas familias, incluida la suya. Sin embargo, en medio de las sombras de la escasez, Osiris y los suyos encontraron el apoyo incondicional de su tío materno, José López.

José, quien fue uno de los primeros marielitos en llegar a Miami, Estados Unidos, se convirtió en un pilar fundamental para su familia. Gracias a su ayuda, pudieron sobrellevar las vicisitudes impuestas por la tiranía del comunismo en la Isla de Cuba. Su respaldo no solo les permitió resistir las dificultades materiales, sino que también representó un vínculo con la libertad, un anhelo latente en el corazón de Osiris Valdés López desde muy temprana edad.

— Osiris… Cuando mi bisabuelo José López, el isleño, como le solían decir en Cuba de forma cariñosa, falleció, el tiempo no dio tregua a mi familia para avisar a todos aquellos que lo querían y deseaban estar a su lado en su último adiós. Fue una partida que tomó a todos por sorpresa, y el eco de su ausencia resonó en cada rincón de nuestra comunidad y de la isla.

Él era más que un abuelo, más que un hombre de familia. Era un pilar, un refugio, una presencia inquebrantable que, con su bondad y su fortaleza, había tocado la vida de muchos. La noticia de su muerte se esparció como un susurro que poco a poco, se transformó en un lamento colectivo. Aunque muchos no recibieron la noticia a tiempo, su legado era tan grande que la gente llegó por sí sola, atraída por el amor y el respeto que le tenían.

La funeraria y más tarde nuestra casa se llenó hasta el último rincón, no solo de personas, sino de historias, de recuerdos, de lágrimas compartidas. Amigos, vecinos, conocidos… Todos llegaron con la misma tristeza en el alma, con la misma sensación de pérdida, como si al partir, él, se hubiera llevado un pedazo de sus corazones. Y aunque algunos no pudieron asistir físicamente, su pesar se hizo presente de mil maneras. Cartas, llamadas, abrazos silenciosos… Su ausencia se convirtió en un duelo común.

Él siempre estuvo allí para todos, sin excepción y salvó muchas vidas. Su vida fue un testimonio de entrega, de generosidad, de amor incondicional. Y en ese último adiós, comprendimos que su huella jamás se borraría, porque los grandes espíritus nunca se van del todo… Permanecen en quienes los amaron. Él, era y es una leyenda.

Desde su más tierna infancia, Osiris reveló una innata inclinación por las artes, un fulgor creativo que se manifestó en su talento para el canto, la declamación y el baile.

Su pasión por la expresión artística la impulsó a explorar múltiples disciplinas, sumergiéndose con entusiasmo en clases de modelaje, donde perfeccionó su porte y elegancia. Pero su espíritu inquieto no se limitó únicamente al arte, sino que encontró en el deporte otro canal de expresión, destacándose en disciplinas como el ciclismo, el atletismo, baloncesto y la natación.

Desde muy joven, Osiris se perfiló como una persona de mente inquieta, siempre ávida de nuevos aprendizajes, con una sensibilidad artística que trascendía lo común. Su capacidad para transformar la emoción en arte y su versatilidad en distintos ámbitos fueron moldeando su identidad, convirtiéndola en una mujer de múltiples talentos, cuya esencia radica en la belleza de la creatividad y la pasión por la excelencia.

En su vida personal, Valdés López desarrolló una amistad que perdura hasta el día de hoy con Ismael Borges Sotolongo, conocido artísticamente como Zafiro.

Ambos se conocieron cuando tenían solo cuatro años y han sido inseparables desde entonces. Su relación es un testimonio de lealtad y apoyo mutuo. Ismael Borges es un reconocido performer residente en La Habana y ambos compartieron su formación en Arte Dramático en el Instituto Cubano de Radio y Televisión en La Habana. A lo largo de su niñez, Ismael sufrió acoso escolar debido a su orientación sexual, situación que fue también reflejada en el trato de algunos educadores. Osiris, con sus inigualables gestos de valentía siempre apoyó, defendió a su amigo frente a los abusos y permaneció a su lado durante esos años difíciles.

Carlos Javier Jarquín (escritor nicaragüense): Uno de los Padrinos Literarios y de los mejores amigos de Osiris López en el ámbito artístico.

En el universo de las letras, hay encuentros que marcan destinos, y la conexión entre Valdés López y el escritor, poeta y columnista nicaragüense Carlos Javier Jarquín es un testimonio de ello. Jarquín no solo descubrió el talento de Osiris, sino que se convirtió en su mentor, impulsándola y empoderándola tanto como mujer, artista y emprendedora.

Desde los primeros días de su amistad, Carlos Javier, vio en Osiris un brillo singular, una voz poética con el poder de transformar emociones en palabras y despertar conciencias a través de la literatura. Con su guía, Osiris consolidó su identidad literaria, periodística y columnista ampliando su visión del mundo y fortaleciendo su presencia en la escena internacional.

Jarquín ha sido de gran inspiración, ofreciendo su apoyo incondicional en cada paso de su evolución artística. Su respaldo no solo la llevó a publicar y compartir su obra con un público más amplio, sino que también le brindó la confianza para alzar su voz en defensa de la cultura, la equidad y la libertad creativa.

Carlos Javier es, sin duda, una pieza clave en la trayectoria de Osiris López. Un amigo que, con su generosidad, ha dejado una huella imborrable en su vida, demostrando que la literatura no solo es un arte, sino también un puente que une almas afines en un viaje de creación y trascendencia.

Relación Sentimental

En el ámbito personal, Valdés López mantuvo una relación sentimental con Samir Roldán Prieto, que se extendió por casi dos décadas. Ambos se conocieron durante su adolescencia en Cuba, al compartir el mismo entorno social y educativo. Con el paso de los años, su vínculo se consolidó, fortaleciéndose.

Samir Roldán Prieto emigró a España en 2006, y posteriormente, en 2009, Osiris se reunió con él junto a su familia. La escritora obtuvo la nacionalidad española gracias a la Ley de Memoria Histórica, que otorgaba la ciudadanía a los descendientes de españoles retornados. La mudanza y adaptación de Osiris y su familia al nuevo país fue posible gracias al apoyo económico y logístico brindado por Samir.

Además de su respaldo en el ámbito migratorio, Samir Roldán desempeñó un papel clave en el inicio de la carrera literaria de Osiris. Fue él quien estableció los primeros contactos con editoriales y colaboró en la edición del primer libro de la autora, impulsándola así a dar sus primeros pasos en el mundo de la publicación literaria.

Osiris Valdés López. Mujer Alfa

A lo largo de su vida, Osiris López ha demostrado ser una persona de carácter fuerte y temperamento decidido. Considerada una mujer alfa, que sabe exactamente lo que quiere y lo que no. Posee una inteligencia emocional desbordante, lo que la convierte en una consejera natural para su entorno cercano. Su capacidad para analizar situaciones con claridad, resolver problemas de manera efectiva y mantener relaciones armoniosas la han convertido en un referente para sus amigos, familiares y colegas, quienes recurren a ella para recibir orientación y apoyo en momentos pertinentes.

Osiris ha sido descrita por su familia y amigos más cercanos como una persona constante, valiente, emprendedora, amorosa y bondadosa. Aquellos que han tenido la oportunidad de conocerla a fondo, a menudo mencionan que su presencia genera una sensación indescriptible, como si la conocieran desde siempre, lo que refleja la profundidad y autenticidad de su ser.

En 2022, Osiris, Samir y su hijo Sammy Roldán Valdés emigraron a Estados Unidos, estableciéndose en Miami. Tras casi dos décadas juntos, Osiris y Samir decidieron divorciarse en Noviembre de 2024 en Chicago, aunque continúan manteniendo una relación cordial y de respeto mutuo.

A pesar de la separación de Osiris Valdés y Samir Roldán, ambos comparten la custodia de Sammy y residen en la misma ciudad, Dyer, Indiana, en la zona metropolitana de Chicago, donde continúan criando a su hijo de manera conjunta. Osiris siempre ha preferido vivir en zonas a las afueras de las grandes ciudades, debido a que es una persona sumamente amante de la naturaleza y de la tranquilidad.

Hoy, Osiris Valdés López se mantiene como una mujer de gran influencia tanto en el ámbito personal como en el profesional. A través de su obra, ha logrado plasmar sus reflexiones más profundas sobre la vida, el amor, la familia y la resiliencia, convirtiéndose en un referente de constancia y superación.

En un mundo donde la imagen a menudo prevalece sobre el talento, Osiris ha desafiado estereotipos, permitiendo que su obra hable por sí misma.

Valdés López destaca no solo por su inteligencia y su ingenio sino también por su natural e impresionante belleza y presencia. Sin embargo, su verdadera grandeza reside en la profundidad de su pensamiento y en la magnitud de su obra. A lo largo de su carrera, ha demostrado que su legado trasciende lo superficial, siendo su arte, poesía y voz apreciados por la esencia de sus palabras y la fuerza de su mensaje.

En un mundo donde la imagen a menudo prevalece sobre el talento, Osiris ha desafiado estereotipos, permitiendo que su obra hable por sí misma. Su escritura refleja su alma: apasionada, intensa y auténtica. Cada poema, novela, historia o palabra que ha creado lleva consigo el peso de sus experiencias, su visión del mundo y su sensibilidad artística. Si bien su belleza es una manifestación exterior de su rica interioridad, no ha sido su carta de presentación. Es su honestidad, su mente brillante, el potencial de sus ideas, su arte siempre en movimiento y su protesta contra las injusticias sociales lo que ha conquistado corazones y dejado una huella indeleble en quienes la leen.

