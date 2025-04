Más del 40% recupera electricidad; la isla clama por soluciones ante la crisis energética.

La noche cayó sobre Puerto Rico como un manto de brea, dejando a oscuras los hogares, los comercios y el pulso vibrante de la isla. Un apagón masivo, repentino y de una magnitud alarmante, silenció la cotidianidad de casi la totalidad de sus habitantes. Sin embargo, como un amanecer tras la tormenta, la luz comenzó a filtrarse nuevamente, anunciando un lento pero esperanzador restablecimiento.

Según los datos proporcionados por LUMA Energy, la empresa encargada de la distribución eléctrica, más de 600,000 clientes experimentaron el alivio del retorno de la energía eléctrica en las primeras horas de este jueves. Este hito representa un 40% de los abonados, un primer paso crucial en el largo camino hacia la normalidad. No obstante, la sombra de la incertidumbre aún se cierne sobre los 850,000 clientes que continúan a oscuras, aguardando la reactivación de un servicio esencial para la vida moderna.

Desde las oficinas de LUMA Energy, el mensaje es de trabajo continuo y compromiso. Las brigadas se despliegan incansablemente por toda la geografía isleña, luchando contra el reloj y las complejidades de una infraestructura vulnerable. La promesa es ambiciosa: restablecer el suministro al 90% de los clientes en un plazo de 48 horas, siempre y cuando las condiciones técnicas y ambientales lo permitan. Esta declaración, recogida por el influyente diario local 'El Nuevo Día', ofrece un rayo de esperanza en medio de la frustración generalizada.

La magnitud del apagón no solo se mide en hogares a oscuras, sino también en el impacto económico que genera. La gobernadora Jenniffer González no tardó en alzar su voz, calificando la situación como "inaceptable". Sus palabras resuenan con la indignación de un pueblo cansado de la fragilidad de su sistema eléctrico. La gobernadora enfatizó las pérdidas económicas, estimadas en 230 millones de dólares, y la urgente necesidad de restablecer la "paz" que la falta de energía perturba profundamente. "Sin la luz, no hay nada", sentenció, exponiendo la dependencia crítica de la isla a un suministro eléctrico estable.

Las estimaciones de LUMA Energy, que sitúan la recuperación del 90% del servicio en un horizonte de 48 a 72 horas, han sido recibidas con escepticismo por muchos. La memoria de apagones anteriores y la lentitud en la restauración del servicio alimentan la desconfianza y la impaciencia. Cada hora sin luz se traduce en incomodidades, pérdidas para los negocios y una sensación de vulnerabilidad que la isla no puede permitirse prolongar.

Este nuevo incidente pone de manifiesto la urgencia de abordar de manera integral los problemas estructurales que aquejan al sistema eléctrico de Puerto Rico. La inversión en modernización, la búsqueda de fuentes de energía resilientes y la implementación de protocolos de respuesta eficientes se vuelven imperativos para evitar que la oscuridad se convierta en una constante en la vida de los puertorriqueños. Mientras la luz regresa gradualmente, la pregunta que resuena en el aire es cuándo la isla podrá confiar en un futuro energético estable y seguro. La paciencia se agota, y la demanda de soluciones concretas se hace cada vez más fuerte en el corazón del Caribe.