Brigadas extranjeras refuerzan la búsqueda de sobrevivientes en Santo Domingo

Santo Domingo.– En una muestra de cooperación internacional y solidaridad humana, equipos de búsqueda y rescate provenientes de Israel y Puerto Rico se integraron este miércoles a las labores para localizar a personas atrapadas entre los escombros de la discoteca Jet Set, colapsada trágicamente la madrugada del lunes y en el que al menos han fallecido 113 personas.

Las labores de los equipos de rescate se han intensidicado este mércoles.

Doce rescatistas puertorriqueños llegaron al país en un avión de la Fuerza Aérea avión de la Fuerza Aérea Dominicana, tras una gestión directa del presidente Luís Abinader con la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González. A su llegada, se unieron a las brigadas israelíes y dominicanas en una carrera contrarreloj que no da tregua, con la esperanza de hallar con vida a quienes aún podrían estar bajo los restos del edificio.

El operativo, que se ha intensificado en las últimas horas, emplea tecnología de última generación, drones especializados, perros rastreadores entrenados para detectar signos vitales, y herramientas de precisión que permiten remover estructuras colapsadas sin comprometer la seguridad de posibles sobrevivientes.

“La obsesión de nuestros rescatistas es una sola: evitar que fallezca alguien que aún puede ser salvado”, expresó un vocero del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), al describir la escena de trabajo, marcada por el esfuerzo incansable, la tensión emocional y la esperanza persistente.

Desde el primer momento, los equipos técnicos dominicanos han estado activos en el terreno, sin descanso. Su compromiso ha sido reconocido tanto por las autoridades como por los ciudadanos que, con angustia y fe, observan desde los alrededores del lugar del siniestro.

Los nuevos refuerzos internacionales traen consigo no solo conocimiento técnico, sino también un impulso moral para los socorristas locales. En especial, el equipo israelí, conocido por su experiencia en situaciones de desastre, ha aportado estrategias clave en la localización de víctimas, gracias a su enfoque basado en datos sísmicos y sensores térmicos.

En paralelo, las autoridades mantienen un perímetro de seguridad en torno a la estructura afectada, al tiempo que coordinan la logística de alimentos, agua y descanso para los equipos en operación. Se ha habilitado además una línea de atención psicológica para familiares de posibles víctimas, quienes viven horas de incertidumbre y dolor.

El presidente Abinader ha reiterado su compromiso de no escatimar recursos hasta que la última persona sea encontrada, ya sea con vida o no. “Este no es solo un esfuerzo del Gobierno, es una muestra de la hermandad entre pueblos que se unen por una causa justa: salvar vidas humanas”, manifestó.

A medida que avanzan las labores, la población mantiene la esperanza de que aún haya sobrevivientes bajo los escombros. Las próximas horas serán decisivas para el desenlace de una tragedia que ha sacudido profundamente a la sociedad dominicana.