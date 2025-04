El cantante fue hallado con vida tras horas atrapado bajo los escombros

Santo Domingo. – El cantante Rubby Pérez fue encontrado con vida entre los escombros de la discoteca Jet Set, tras el derrumbe parcial del techo ocurrido la madrugada del martes. El trágico colapso dejó al menos 27 personas muertas y decenas de heridos, convirtiéndose en una de las mayores tragedias recientes en la capital dominicana.

Pérez, quien se encontraba amenizando la noche junto a su orquesta, fue hallado horas después del incidente gracias a un gesto insólito: comenzó a cantar desde debajo de los escombros para que los rescatistas pudieran ubicarlo. La información fue confirmada por su hija, Zunilka Pérez, quien también estaba en el lugar junto a su esposo, ambos miembros de la banda.

“Lo encontraron cantando, porque se puso a cantar para que lo escucharan”, relató Zunilka, visiblemente emocionada. Aunque el artista resultó herido, los equipos de emergencia lograron canalizarlo en el lugar mientras se preparaba su traslado.

El mánager de Rubby, Fernando Soto, explicó que la situación era caótica y que las autoridades no permitían el paso a familiares o medios. “Él está con vida, pero no sabemos si ya fue trasladado”, dijo en una llamada a Diario Libre. Soto detalló que fue a las 9:29 a.m. cuando recibió la última actualización sobre el estado del artista.

La cifra oficial de víctimas sigue en aumento, mientras los equipos de rescate trabajan contra reloj para remover escombros y localizar a más personas. Entre las víctimas fatales se encuentra un saxofonista de la banda de Rubby Pérez, y otro músico está recibiendo atención médica.

Zunilka también compartió un detalle íntimo que refleja el carácter del artista: “Él siempre me dijo: ‘Si algún día me pasa algo, tápame para que nadie me haga fotos’. Un primo trajo una manta y lo cubrió”. La familia pide respeto y oraciones por la recuperación del merenguero.

Las causas del derrumbe aún están bajo investigación, pero se presume un fallo estructural. Las autoridades prometen esclarecer los hechos y brindar apoyo a las víctimas y sus familiares.