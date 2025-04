Faride Raful: deportaciones muestra la magnitud del colapso humanitario que atraviesa Haití.

Más de 187 mil deportaciones en seis meses, pero con una advertencia clara: no hay celebración cuando detrás de las cifras hay dolor humano y crisis social, aseguró este lunes la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, al presentar el balance de las acciones migratorias ejecutadas desde octubre de 2024.

Durante una rueda de prensa tras la 86.ª reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta, la funcionaria reveló que desde esa fecha se han realizado 187,983 repatriaciones de migrantes irregulares, incluyendo 93,357 solo en lo que va de 2025, una cifra sin precedentes en la historia reciente del país.

“No es un dato para aplaudir, sino una realidad que muestra la magnitud del colapso humanitario que atraviesa Haití. Queremos un vecino estable, que no genere migración forzada, pero mientras esa realidad no cambie, nuestro deber es proteger la nación dominicana”, sentenció Raful.

El gobierno refuerza instituciones y tecnologías en la frontera terrestre

La ministra anunció la incorporación de la Dirección General de Migración a la Fuerza de Tarea Conjunta, con participación directa de su director, Luis Rafael Lee Ballester, con apoyo de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa.

Señaló que se ha fortalecido el sistema de interdicción y control, a través del uso de tecnología biométrica avanzada, garantizando el debido proceso sin excepciones.

Raful aclaró que no se trata de un tema político, sino de una cuestión de seguridad nacional. “Quien quiera manipular este tema perderá la batalla. Nosotros hablaremos con hechos, no con discursos. Aquí no hay espacio para improvisaciones”, afirmó con firmeza.

Se incorporan 750 nuevos agentes para vigilar hospitales y partos

La ministra recordó que el presidente dispuso 15 medidas migratorias prioritarias, entre ellas la incorporación de 750 nuevos agentes, que supervisarán los hospitales donde se presentan parturientas haitianas, para garantizar que el proceso se apegue a la ley, especialmente al momento de emitir el certificado de nacido vivo.

“No se permitirá que se vulneren las leyes dominicanas ni se generen incongruencias registrales. Vamos a intervenir con respeto a los derechos humanos, pero con firmeza institucional”, destacó.

Raful también llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier actuación irregular por parte de agentes de Migración, Policía o Defensa. “Si conocen de abusos, grábennos, denúnciennos. Nadie está por encima de la ley”, enfatizó.

Finalmente, reiteró que no se permitirán aglomeraciones ni fiestas en balnearios, manteniendo por tercer año consecutivo la medida preventiva para garantizar el orden durante Semana Santa.

“El cumplimiento de la ley no es un espectáculo. Es un acto de respeto por la soberanía, la identidad y el orden nacional. Esa es nuestra responsabilidad, y no vamos a claudicar”, concluyó Raful.