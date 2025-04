Hospital informa sobre el estado de los heridos y lamenta la pérdida de la gobernadora de Montecristi.

Santo Domingo, D.N. – El Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS) ha emitido un comunicado oficial actualizando sobre la asistencia brindada a las víctimas del colapso ocurrido en la discoteca Jet Set durante la madrugada. El centro médico confirmó el ingreso de varios heridos, detallando su estado de salud y lamentando el fallecimiento de la gobernadora de Montecristi, Nelsy Cruz.

Según el informe del HGPS, los primeros pacientes recibidos fueron Jairo Bonilla, Julio Montilla (con trauma occipital), Ana Ramírez (con traumas múltiples, estable), la Dra. Jacqueline Delémont (con trauma craneoencefálico severo), Yudith Gómez (estable), Ismael Tavarez (estable) y Paula Benítez (sin documentos, estable). Varios pacientes fueron dados de alta tras ser evaluados, incluyendo a José Julio Paula, Jennifer Sosa, Hancel Marte, Vismar Peña y Perla Espinal.

El hospital ofreció un reporte detallado sobre el caso de la señora Nelsy Cruz, quien ingresó a las 1:49 am en estado crítico con múltiples traumas y choque hipovulémico. A pesar de los esfuerzos del equipo médico en quirófano, donde se evidenciaron graves lesiones internas, la gobernadora sufrió dos paros cardiorrespiratorios. El segundo no pudo ser revertido, y se declaró su fallecimiento a las 5:20 am.

El HGPS expresó su profundo pesar por la pérdida de la gobernadora Cruz y extendió sus condolencias a sus familiares y allegados. Asimismo, reafirmó su compromiso de brindar atención especializada y continua a los pacientes afectados, manteniendo una comunicación transparente y sensible con sus familias. El hospital lamentó el trágico suceso que ha conmocionado a la sociedad dominicana y agradeció la comprensión ante la difícil situación.