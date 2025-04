Wascar María García explica que autoridades se niegan pagarle compensación por pérdidas

Un productor porcino de Montecristi se encuentra al borde de la ruina económica, tras el sacrificio de más de 300 cerdos supuestamente infectados por Peste Porcina Africana (PPA), sin que hasta el momento haya recibido compensación alguna de parte del Estado dominicano.

Wascar María García, propietario de Granja Porcina Dominicana (AgrofoodRD), aseguró que su pérdida supera los RD$10 millones, luego de que técnicos del Banco Agrícola y de la Dirección General de Ganadería se presentaran a su finca en Hatillo Palma, acompañados de una brigada que eliminó sus animales y los sepultó en una fosa dentro de su propiedad.

Productor de cerdo Wascar María García,

Autoridades no entregan certificación ni ofrecen respuesta oficial clara

Según el productor afectado, la brigada estaba conformada por Manuel Gonell, perito del Banco Agrícola en Montecristi, y Francisco Meléndez, veterinario de la regional de Ganadería en Mao.

Ambos habrían justificado el sacrificio al señalar un brote detectado en fincas cercanas, aunque sin mostrar evidencia directa de infección en sus animales.

“Les pedí una certificación del sacrificio, y me dijeron que la retirara en el Banco Agrícola, pero cuando fui, me negaron entregármela”, denunció García, quien teme no poder cumplir con el préstamo bancario que adquirió para montar su operación porcina.

Gobierno promete fondos que aún no han llegado a todos

El presidente Luis Abinader anunció la asignación de RD$60 millones para compensar a pequeños productores que hayan perdido hasta 50 cerdos por la PPA.

Sin embargo, según el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, todavía se evalúan fondos adicionales para apoyar a quienes han sufrido pérdidas mayores.

Mientras tanto, María García continúa sin recibir ayuda, y exhorta al presidente, al ministro de Agricultura Limber Cruz, al director de Ganadería Augusto Rodríguez y al administrador del Banco Agrícola Fernando Durán a actuar con justicia: “No me opuse al sacrificio, pero sí exijo que me paguen lo que es justo”, concluyó.